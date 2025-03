La UE retrasa aranceles del 50% al whisky estadounidense

(Bloomberg) -- La Unión Europea está retrasando su propuesta de arancel del 50% sobre el whisky estadounidense hasta mediados de abril, alineándolo con contramedidas más amplias contra los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio.

El cambio en el calendario del gravamen, que originalmente debía entrar en vigor el 1 de abril, permite más conversaciones con funcionarios estadounidenses, dijo el jueves un portavoz de la Comisión Europea.

Los destiladores estadounidenses se han apresurado a prepararse para los aranceles de la UE, incluidas algunas empresas que transportan la mayor cantidad posible de productos a Europa, uno de los mayores mercados de exportación de la industria.

En respuesta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con un arancel del 200% sobre todos los productos alcohólicos importados de la UE.

“La UE sigue dispuesta a entablar un diálogo constructivo con EE.UU., con el fin de buscar una solución que evite daños innecesarios a ambas economías”, dijo el portavoz en un comunicado enviado por correo electrónico.

El retraso da a los destiladores estadounidenses “un rayo de esperanza” de que se puede evitar un arancel devastador del 50% sobre el whisky estadounidense, dijo Chris Swonger, director ejecutivo del Distilled Spirits Council de EE.UU., el principal grupo de lobby de la industria.

“En los últimos tres años en los que se han suspendido estos aranceles de la UE, las exportaciones de whisky estadounidense a la región se han disparado, lo que ha contribuido a mantener el empleo en las destilerías estadounidenses, así como en las granjas locales”, dijo.

