Huijsen: "No lo he hecho mal; lo he hecho bien"

Redacción deportes, 20 mar (EFE).- El central Dean Huijsen que ha debutado con la selección española en el partido contra Países Bajos en Róterdam, reconocí que ha cumplido un sueño al estrenarse como seleccionador absoluto y consideró que completó un buen partido.

"No lo he hecho mal; lo he hecho bien", dijo Huijsen que debutó con su país de nacimiento, Países Bajos y eso provocó que fuera silbado por los aficionados. "El público es el público. Yo me centro en jugar y ya está".

"Es un sueño debutar con la selección y estoy encantado; hay jugadores muy buenos en la selección y estoy muy contento", añadió el central del Bournemouth inglés.

Huijsen, convocado por primera vez con la selección absoluta fue citado a última hora de la selección sub 21, a la que había sido llamado inicialmente. Suplente al principio, saltó al campo por la lesión de Pau Cubarsí.

"Me pongo a calentar y salgo al campo e intento hacer las cosas lo mejor posible y pueda. Espero que Pau esté bien", dijo con naturalidad el defensa de 19 años.

El zaguero español se muestra confiado por la eliminatoria que se resolverá el domingo en Valencia. "Quedan noventa minutos y hemos sacado un buen resultado fuera de casa y creo que lo podemos hacer mejor y sacar en la vuelta mejor resultado", concluyó. EFE