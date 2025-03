El estado de emergencia en Lima es una "solución parcial", en opinión de la fiscal general

Lima, 20 mar (EFE).- El estado de emergencia declarado en Lima y su vecina provincia del Callao para combatir la delincuencia es "una solución parcial" que debe ir acompañada de un fortalecimiento de la inteligencia policial, aseguró este jueves la fiscal de la Nación (general), Delia Espinoza.

"No es mala la medida como una cuestión urgente, pero es una solución parcial. No basta solamente enviar a los señores de las Fuerzas Armadas a las calles de la ciudades si es que simultáneamente no se potencia (...) la inteligencia policial", sostuvo Espinoza en una rueda de prensa con la Asociación de la Prensa Extranjera en Perú (APEP).

Según comentó la jefe del Ministerio Público, la inteligencia policial permite "marcar territorios" de la delincuencia, "enviar policías que se infiltren", buscar informantes y trabajar con "agentes encubiertos para que puedan ingresar a las guaridas" de las bandas criminales.

"Lo que tienen que hacer (las autoridades) es eso, inteligencia policial para adelantarse y atrapar a esos delincuentes con las manos en la masa", afirmó Espinoza .

Por eso, la funcionaria consideró que "con solo el estado de emergencia, mientras lo otro (inteligencia policial) no se viabiliza", Perú va "a seguir contando los muertos".

El Gobierno de Perú declaró este lunes el estado de emergencia en Lima y Callao, una conurbación en la que vive un tercio de los peruanos, lo que implica que la Policía mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, "para lo cual la institución policial determina las zonas donde se requiera dicho apoyo".

El estado de emergencia estará vigente por 30 días y durante este periodo queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. EFE

