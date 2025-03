Argentina venderá deuda cuando los rendimientos de sus bonos caigan bajo el 10%

(Bloomberg) -- Argentina está esperando que los rendimientos de sus bonos soberanos caigan por debajo del 10% antes de explorar un esperado retorno a los mercados internacionales de capital, señaló un funcionario del gobierno a inversores en una presentación en Buenos Aires.

Los comentarios realizados por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, durante una reunión la semana pasada, reflejan una señal más concreta de las autoridades, que anteriormente dijeron que esperan volver a vender deuda en enero de 2026. La información proviene de personas que asistieron al encuentro y que hablaron bajo condición de anonimato.

Los administradores de fondos han elogiado los esfuerzos del presidente Javier Milei para impulsar el crecimiento económico, controlar la inflación y mantener superávits presupuestarios. El rendimiento adicional que exigen los inversores para poseer deuda argentina frente a los bonos del Tesoro estadounidense, una medida del riesgo país, ha bajado unos 1.200 puntos básicos desde que Milei asumió el cargo en diciembre de 2023, según un índice de JPMorgan Chase & Co. Los bonos soberanos fueron catalogados el año pasado como una de las mejores operaciones en los mercados emergentes.

Si bien Quirno no especificó qué medida estaba analizando, algunos bonos del país rinden entre el 11% y el 13% cuando se mide el retorno en el peor escenario, una métrica que asume varios escenarios, pero no un default. Cuando se utiliza el rendimiento al vencimiento, algunos bonos argentinos están entre el 7% y el 10%, según datos compilados por Bloomberg.

“El programa económico que estamos llevando a cabo en Argentina va a devolver el acceso al mercado para refinanciar las obligaciones en algún momento en el futuro”, señaló Quirno en una respuesta escrita a preguntas. “Especular cuándo o en qué niveles será es hacer futurología y es algo que no hacemos”.

Argentina, un “incumplidor serial” que la última vez que no realizó pagos de deuda fue en 2020, no ha salido a los mercados desde 2018.

Demandas, FMI

El gobierno enfrenta una ola de demandas judiciales en el extranjero, incluidas disputas por la nacionalización de la petrolera YPF y cambios en los pagos de bonos vinculados al PBI.

Argentina está sujeta a acciones de ejecución de algunos fallos en tribunales del Reino Unido y Estados Unidos, y los inversores y fondos de litigios están esperando que el gobierno negocie posibles acuerdos para esas reclamaciones. Las demandas pueden complicar la incursión del país en la emisión de deuda.

El repunte de los bonos también se ha desvanecido este año, y Argentina va a la zaga de sus pares en medio de preocupaciones por la política cambiaria del país y a medida que los inversores de mercados emergentes se alejan de la deuda con calificación basura y se inclinan por bonos en dólares de mayor calidad.

Para que se reanuden las ganancias, el gobierno tiene que obtener financiamiento nuevo del Fondo Monetario Internacional, según gestores de activos. Milei también necesita obtener más escaños en el Congreso en las elecciones legislativas de octubre para aumentar su apoyo político, afirman.

Quirno expresó a los inversores su optimismo respecto a que el acuerdo permitirá a las autoridades reforzar las reservas del banco central y sentar las bases para eliminar una serie de controles cambiarios y de capital, según una de las personas presentes. Quirno no reveló el monto que recibirá Argentina del FMI, añadió la fuente.

Empresas como UBS Group AG, Morgan Stanley y Bank of America Corp. creen que el organismo con sede en Washington le dará a Argentina hasta US$20.000 millones, incluidos entre US$5.000 millones y US$10.000 millones en desembolsos para 2025.

