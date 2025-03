Torres asegura que la "intención del Gobierno" es realizar el reparto de menores migrantes en 2025

El Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que la "intención del Gobierno" es realizar el reparto de menores migrantes de Canarias y Ceuta en 2025 y, aunque ha reconocido la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan recurrir el decreto al Tribunal Constitucional, les ha recordado que "tienen que ejecutar la ley".

"Esto es una cuestión de Estado, por tanto vamos a convalidar este real decreto ley y a partir de ahí ya podremos empezar", ha argumentado Torres en una entrevista en TVE recogida por Europa Press. Según ha explicado, "el Gobierno de Canarias ha dicho que precisa de un par de meses para tener también toda la documentación pertinente concluida", pero, según ha añadido, "la intención es hacer (el reparto) en el ejercicio 2025, dándole también una respuesta de carácter humanitario a los jóvenes que están en los territorios frontera".

Preguntado por la posibilidad de que haya comunidades que no dispongan de infraestructuras mínimas para la acogida, el dirigente político ha aludido al mecanismo de contratación por emergencia previsto dentro del real decreto como "pedía el PP". En su opinión, "las comunidades tienen mecanismos, con la financiación del Estado, para poder tener centros y acoger, con las organizaciones pertinentes, a estos menores".

Respecto a la vigencia del real decreto, Torres ha asegurado que existe "una voluntad de pervivencia" aunque ha reconocido que será evaluado cada año como ha indicado Junts. "Se establece un plazo para el año 25, que es que nos envíen certificados antes del 31 de marzo, pero el propio Real Decreto para el año 26 establece que sea antes del 15 de enero y así para los años siguientes y posteriores". Según ha explicado el Ministro, ésta "es la respuesta a una situación de emergencia que, por cierto, no está hecha solo para Canarias, Ceuta y Melilla, sino para todas las comunidades que entren en contingencia migratoria", ha añadido.

RETICENCIAS DE LAS CCAA

En cuanto a las reticencias manifestadas por algunos gobiernos autonómicos, Torres ha reconocido que "cualquier comunidad autónoma puede acudir al Tribunal Constitucional ante una aprobación legislativa". "Es es un derecho si entienden que esta ley invade sus competencias que ya adelanto que no es así; quitando eso, tienen que ejecutar lo que es la ley", ha añadido.

Ha recordado los tiempos marcados en el decreto que deben cumplir las comunidades autónomas como es entregar antes del 31 de marzo los certificados con el número de menores migrantes acogidos. "Si no, estamos ante una situación de bloqueo administrativo y hay mecanismos que están también regulados en la ley para que se pueda cumplir", ha argumentado el ministro que, a continuación, se ha preguntado "qué miedo hay a mostrar los certificados si hay comunidades, como la Comunidad de Madrid, que dicen que tienen saturación de menores".

Torres ha garantizado que el Gobierno quiere una "distribución justa" y, a su juicio, "si no se envían esos certificados lo que se está haciendo es dar la razón a quienes dicen que no son verdad esas afirmaciones".

Ha pedido, no obstante, al PP que "refexione y recapacite". "He escuchado a líderes del PP que no se niegan a acoger migrantes no acompañados y a otros que dicen que de ninguna manera; creo que Alberto Núñez Feijóo tiene que entender que, si alguna vez quiere gobernar ese país, esto es una cuestión de Estado".

Al ser preguntado si el decreto cuenta con el apoyo de ERC, Sumar, PNV, Bildu y Coalición Canarias, el titular de Política Territorial ha asegurado que "lo tiene". "No es una modificación puntual para los 4.000 menores, es la modificación del artículo 35 del Reglamento y la base fue el texto que se llevó al Congreso el pasado verano que contó con el apoyo de todas esas formaciones políticas". Por ello, ha indicado que el Gobierno "entiende que hay suficiencia de apoyos para poder convalidarlo".