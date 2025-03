Se agotan boletos para duelo entre leyendas del Real Madrid y del FC Barcelona

Toluca (México), 19 mar (EFE).- Los organizadores del partido amistoso entre equipos de leyendas del Real Madrid y del Barcelona españoles informaron este viernes que el duelo que se disputará el 13 de abril próximo en el estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca, centro de México, agotó sus boletos.

“Las entradas para el duelo entre Real Madrid Leyendas y Barça Legends se han agotado en tiempo récord”, explicaron en una nota de prensa.

El 13 de febrero pasado las empresas las empresas Never Say Never y Stoneweg Group dieron a conocer el evento, al que le costó poco más de un mes agotar las 30.000 localidades disponibles en el estadio del club mexicano Toluca.

Al momento, los futbolistas confirmados para este clásico español de exhibición son Marcelo, Guti, Iker Casillas y Figo, por el Real Madrid, y Andrés Iniesta, Rafael Márquez, Carles Puyol, Rivaldo, por el Barcelona.

“Es un orgullo para mí que la gente de México pueda volver a ver a mis compañeros y, sobre todo, jugar un enfrentamiento icónico aquí en mi país. Me da mucho gusto poder ser parte de este gran evento”, señaló Márquez, actual asistente del entrenador Javier Aguirre en la selección mexicana.

El Nemesio Diez fue sede de los mundiales masculinos de 1970 y 1986, y se encuentra en la ciudad de Toluca, a 2.660 metros sobre el nivel del mar.EFE