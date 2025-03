Luis de la Fuente: "Por supuesto que nos vale el parte médico de Iñigo Martínez"

El seleccionador español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, ha dicho que "por supuesto" le "vale" a él y a su 'staff' el parte médico del central Iñigo Martínez ausentándose de su lista para los cuartos de final de la Liga de Naciones, que enfrentará a España ante Países Bajos con una eliminatoria a ida y vuelta en solo cuatro días.

"Tres de los centrales están habituados a jugar por el perfil izquierdo, se desenvuelven con total normalidad y con soltura, y además con mucha calidad. Estamos muy tranquilos con la aportación que van a tener ellos. Nos ofrecen lo que buscamos, cada uno con sus características, y estamos muy seguros y tranquilos de la aportación que tienen que vamos a tener con ellos", señaló De la Fuente este miércoles en rueda de prensa desde Róterdam.

"Hablé con Iñigo cuando tuve que hablar, pero por supuesto que nos vale el parte médico, es que es definitivo", apuntó el seleccionador para restar importancia y aludiendo al menor revuelo generado en torno a Marc Casadó. "Nosotros tenemos muy buenas relaciones con los cuerpos médicos de todo el mundo. Y siempre pensamos en la salud del futbolista. Pues estimo que es conveniente que no venga", apostilló.

"También Países Bajos tiene una selección muy joven, tiene tres jugadores mayores de 30 años y nosotros creo que son dos. Esto se trata de tener talento, de estar capacitado, no se mira la edad en un sentido ni por exceso ni por efecto, ni por juventud ni por veteranía. Aquí lo que se busca es talento, competencia, competitividad, capacidad; y nosotros la tenemos garantizada con estos futbolistas", subrayó.

"Además de que son muy buenos en la actualidad, también garantizan un futuro esplendoroso para el fútbol español. Yo creo que es un motivo para estar orgulloso en cualquier momento, en cualquier lectura que se haga de esta situación. Creo que es muy positivo", dijo en la víspera de medirse contra el conjunto neerlandés en De Kuip.

"Hay que ganar estos dos partidos porque para pasar a la eliminatoria es muy difícil. Ante un grandísimo rival, enorme, para mí de los mejores de Europa actualmente", avisó de la 'Oranje'. Y luego comentó que "queda todo" en su personalidad después de haber ganado la EURO 2024. "Queda el Luis de la Fuente que se ha construido sobre esa base, pero que viene también de unos principios y unos valores que evidentemente es lo que me ha llevado hasta aquí", reflexionó.

"En cuanto a experiencia futbolística, quizás fue ese momento en que empiezas a construir una imagen, una idea, una personalidad, una imagen de entrenador o seleccionador. Pero vamos, el Luis de la Fuente sigue siendo el mismo que era antes de ese momento y de siempre. Trato de vestirme por los pies siempre, y lo sigo haciendo", recalcó.

También analizó el Ramadán para Lamine Yamal. "Sigue sus preceptos, sus normas, las mismas que sigue en su club. Tanto los servicios médicos como la nutricionista le marcan las pautas cuando él tiene que ingerir alimentos o beber, y total normalidad. Y por supuesto, pedimos el máximo respeto a todas las formas de comportamientos y creencias de todos. Así que está tranquilo, está perfectamente en condiciones para afrontar este partido, como lo ha demostrado en su club", repitió.

Tras defender la labor de su hijo Alberto de la Fuente y de Juanjo González en el 'staff' de la 'Roja', analizó el adiós de Pablo Amo: "He hablado con él, tenemos una relación excepcional, somos mucho más que amigos y estamos felices de que él esté feliz. Entonces celebramos que haya tomado esa decisión porque queremos lo mejor para nuestros amigos. Dicho esto, ahora mismo pienso que tenemos todavía mejor cuerpo técnico que tuvimos entonces. Hemos mejorado todos, hemos aprendido mucho".

No esquivó el tema de nombrar a otro director deportivo en la Real Federación Española de Fútbol. "Todo aquel que venga a sumar, me parece fenomenal. Los tiempos los maneja la RFEF; se incorporará alguien, entiendo. Y cuando se incorpore, será bien recibido porque vendrá a sumar y a aportar trabajo. Si es así, y como va a ser así, pues en cuanto se incorpore, bienvenido sea. Hasta ahora hemos venido desempeñando esa función, durante años y mucho, sin nadie. Pero creo que es importante tener una persona que ocupe ese trabajo y que realice ese trabajo", reiteró sobre la salida de Albert Luque.

Preguntado de nuevo por su alineación titular para el encuentro en tierras neerlandesas, De la Fuente fue tajante. "No tengo ninguna preocupación, creedme, ninguna, por la portería. Porque, insisto de verdad, cualquiera de los tres es máxima seguridad, máximo nivel, y para nosotros máxima confianza", respondió sobre los guardametas.

Además, resaltó que Robin Le Normand "está perfectamente". "Lleva ya mucho tiempo jugando con normalidad en el Atlético de Madrid. Es un jugador muy importante para nosotros y nos aporta muchas cosas, ya compite al máximo nivel siempre en un equipo además con una actitud excepcional, que contagia al resto de compañeros", opinó.

Así, confirmó que Ferran Torres "tenía una molestia" a causa de "un golpe producto del último partido" del Barça, que fue precisamente ante los colchoneros y en el que brilló Pedri. "Es un jugador muy querido por todos. Le hemos acompañado en los momentos más difíciles, de lesiones y de superación que ha tenido que ir viviendo, y está seguramente en el mejor momento hasta ahora de su carrera", afirmó.

"Vuelvo a decir que evidentemente es producto único y exclusivamente de su trabajo, de su actitud, de su talento. Pero esperamos que todavía siga mejorando y tiene todavía mucho margen de mejora. Para nosotros es muy importante, porque es muy versátil", añadió sobre el culé Pedri, no sin también elogiar a otro culé como el jovencísimo Pau Cubarsí.

"Lo que sucede es que estos futbolistas tan jóvenes, que tienen esta aparición tan precoz en la competición de máximo nivel y son especiales. Son futbolistas que tienen una virtud y un talento que no es natural, que no es lo normal. Y Pau está también entre esos tipos de futbolistas. Le han dado la oportunidad de jugar muy joven y ha demostrado que está preparado para ello", destacó al respecto.

"Parece mayor de lo que es y parece más veterano de los partidos que lleva, aunque lleva muchos ya en el Barça para la edad que tiene. Dicho esto, todavía tiene que mejorar mucho y madurar, pero está perfectamente preparado para competir a máximo nivel, como lo demuestra día a día en su club. Y cada vez que ha venido con nosotros, es exactamente igual. Está preparadísimo, igual que otros compañeros de esas mismas circunstancias especiales, la mejor de las noticias es que podemos disfrutar de ellos porque son futbolistas que van a competir en el máximo nivel y con la selección durante muchísimos años", auguró.

"Nosotros no tenemos más que una cara: sacar el máximo rendimiento a los jugadores. Y nuestros futbolistas, del perfil que los vemos, son futbolistas de un corte futbolístico ofensivo. Que disfrutan con el balón, que quieren atacar mucho, pues un poco esa versatilidad que también he hecho referencia en otras ocasiones y que queremos seguir manteniendo. Pero no es porque sea una fórmula de éxito, porque las fórmulas de éxito a veces se terminan y hay que modificar, hay que tocar y hay que cambiar cosas. Es porque los futbolistas demandan esa actitud, ese estilo", concluyó tras haber alabado más a Yamal.

