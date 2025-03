Isaac del Toro: "Lo que estoy haciendo es un sueño"

Redacción deportes, 19 mar (EFE).- El mexicano Isaac del Toro (UAE), ganador de la 106 edición de la Milán-Turín, se mostró "muy feliz" tras lograr su primera victoria en Italia, "un sueño" que logró con la ayuda de corredores importantes de su formación, como el británico Adam Yates.

"Soy muy joven, así que no me corresponde dictar la táctica, pero si el equipo confía en mí para una carrera como la de hoy, estoy más que contento. Me hace increíblemente feliz que alguien como Adam Yates, Vegard Stake Laengen o Alessandro Covi trabajen para mí. Me cuesta creerlo. Lo que estoy haciendo es un sueño", dijo Del Toro en meta.

El ciclista de Ensenada, de 21 años, calificó como un gran éxito personal, para su equipo y para su país el hecho de imponerse con autoridad en la cima de Superga, en la carrera de un día más antigua del calendario, que data de 1876.

"Esta es la primera carrera que gano en Italia, un país al que llegué con 16 o 17 años. Es un gran éxito para mí, para mi país, para mi familia... Siempre corro lejos de casa y, sin embargo, recibo mucho apoyo de gente de Italia, Francia, España, etc. Estoy muy agradecido. Quería agradecerles a todos con respeto en la línea de meta hoy", explicó.

El mexicano admitió que tuvo buenas sensaciones antes de la carrera, y ahora apunta alto para la Milán-San Remo del próximo sábado.

"Me desperté esta mañana con la idea clara de que podía lograrlo. Tenía las piernas. Ahora tengo en mente la Milán-San Remo. Asumiré mis responsabilidades para ayudar a Tadej Pogacar", concluyó.

El mexicano Isaac Del Toro se proclamó vencedor de la 106a. edición de la Milán-Turín, disputada entre Rho y la Superga, la basílica que preside la capital de Piamonte, con un recorrido de 174 kilómetros.

El ciclista del UAE fue el más fuerte entre el trío de corredores que destacaron en la subida a Superga, y con un ataque definitivo dentro del último kilómetro pudo entrar en meta disfrutando de su éxito, incluso haciendo una reverencia de regalo.

El mexicano marcó un tiempo de 3h.56.59, a una media de 44,085 km/hora, 1 segundo por delante del británico Ben Tulett (Visma Lease a Bike) y 9 respecto al noruego Tobias Johannenssen (Uno X).

Dentro del top 10 entraron quinto el colombiano Einer Rubio (Movistar), a 27; séptimo el ecuatoriano Jefferson Cepeda (EF Education) a 37; y el colombiano Harold López (Astana) a 40. EFE