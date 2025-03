Fuerzas israelíes inician operación terrestre limitada en Gaza

(Bloomberg) -- El Ejército de Israel inició una operación terrestre limitada en Gaza, anunció el miércoles, mientras el país aumenta la presión sobre Hamás para que libere a los rehenes.

Las tropas se han desplazado hacia el centro y el sur del territorio palestino con el objetivo de crear una zona de contención parcial entre las áreas del norte y el sur, dijeron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en X.

Como parte de la operación, las FDI recuperaron el control del corredor de Netzarim, que divide Gaza en dos, y del que se retiraron tras un alto al fuego a mediados de enero. Israel reanudó esta semana los ataques aéreos generalizados sobre Gaza.

