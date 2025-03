El nuevo seleccionador de Bélgica tampoco entrega el brazalete de capitán a Courtois

Bruselas, 19 mar (EFE).- El nuevo seleccionador de Bélgica, el francés Rudi Garcia, anunció este miércoles que en los próximos dos partidos contra Ucrania, correspondientes a la Liga de Naciones, los capitanes serán Romelo Lukaku y Kevin de Bruyne, y no Thibaut Courtois, aunque dijo que se trata de una decisión provisional.

"Necesito el mes de junio para conocer mejor al grupo. El jueves, Romelu Lukaku será el capitán. Es el jugador con más internacionalidades y un excelente capitán. El domingo cambiaremos la capitanía y será Kevin De Bruyne, que es el segundo con más partidos", dijo a la cadena belga RTBF Garcia antes del duelo Ucrania-Bélgica, que se jugará este jueves en Murcia (sureste de España).

El seleccionador, que afronta su primer partido con el equipo, agregó que podría revisar su decisión sobre la capitanía cuando conozca mejor a sus futbolistas: "Tendré tiempo hasta junio para ajustar este aspecto. Mis otros líderes en el grupo son Thibaut Courtois, Youri Tielemans y Thomas Meunier".

La primera concentración de los Diablos Rojos de Garcia supone también el regreso a la selección del guardameta del Real Madrid, después de que este renunciara a la selección por un enfrentamiento con el seleccionador precedente, el italo-germano Domenico Tedesco, al considerar que le había faltado al respeto a su veteranía.

El roce tuvo lugar en junio de 2023, cuando Courtois esperaba que el técnico le hiciera capitán ante Austria (1-1), ante la ausencia de De Bruyne y para festejar sus 100 partidos como internacional.

García ha estado haciendo gestiones desde hace semanas para recuperar al portero para la selección. El pasado viernes le citó de nuevo en una convocatoria, el lunes se incorporó a los Diablos Rojos con el resto del grupo y el martes ofreció una rueda de prensa, en la que se refirió al incidente que le mantuvo fuera del equipo nacional.

"Hablamos con el grupo el lunes y la conversación transcurrió bien. Hubo muchas incomprensiones y mala información, por lo que quise contar mi verdad a los demás jugadores. Ahora todos han podido entender lo que tenía en mente", dijo Courtois.

El guardameta, que no ofreció muchos detalles sobre el fondo de aquel cisma con el exseleccionador, insistió en que "el tema del brazalete de capitán no era el problema central" y dijo que "reducirlo a eso sería un error".

"Me siento aliviado de haber podido hablar cara a cara y aclararlo todo. Ahora podemos seguir adelante", indicó el portero madridista.

Garcia, que también ha dicho que quiere enterrar esa polémica cuanto antes, aseguró que se ha encontrado con un buen ambiente en el vestuario.

"He sentido un grupo que se lleva bien, feliz de reencontrarse. He visto una gran intensidad en los entrenamientos, los jugadores tienen ganas. Los líderes me dicen que siempre ha habido un ambiente sereno y unido entre los jugadores. Lo importante es tener el deseo de ganar juntos", dijo el seleccionador.

Bélgica juega este jueves contra Ucrania en Murcia y el domingo 23 repite rival, aunque en este caso el partido se jugará en la ciudad belga de Genk. EFE