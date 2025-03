Cine de Miami Beach gana pelea de censura contra alcalde judío por filme sobre palestinos

Miami Beach, 19 mar (EFE).- La casa de arte y cine independiente O Cinema ganó este miércoles su batalla contra el alcalde de Miami Beach, Steven Meine, quien es judío e intentó rescindir su contrato de arrendamiento por censura tras la proyección del documental ganador del Óscar 'No Other Land', que retrata la demolición de hogares palestinos en Cisjordania por parte del gobierno israelí.

Meiner decidió retirar la petición después de varias semanas de debate y tras la discusión hoy en el Legislativo local sobre si 'No Other Land', ganadora del Óscar este año a 'Mejor documental' y a cargo de directores israelitas y palestinos, era una obra que promovía el odio y si la suspensión del contrato con O Cinema, que opera en un edificio de la alcaldía, era o no un intento de censura.

El alcalde había caracterizado la película como una "propaganda unilateral contra el pueblo judío", por lo que había propuesto el desalojo del cine, lo que debía ser autorizado por el legislativo. Su decisión de retirar la propuesta se produjo después de que la mayoría de los comisionados (concejales) dieron a entender que no le apoyarían.

"Yo solo quería hacer lo que es lo mejor para mi ciudad", declaró Meiner a la prensa presente.

El martes, más de 700 cineastas, incluyendo al director de Miami y ganador del Oscar Barry Jenkins y el documentalista Michael Moore, firmaron una carta condenando la propuesta.

La comunidad artística local y organizaciones de derechos civiles se habían unido en defensa del O Cinema y algunos de ellos declararon ante el legislativo.

Vivian Marthell, cofundadora y CEO del O Cinema expresó que "O Cinema no será silenciado, ni nuestra comunidad. Esto va más allá de una película; se trata del derecho fundamental a la libre expresión".

"Cuando los funcionarios electos intentan silenciar una película, cruzan una línea peligrosa", expresó Mitch Kaplan, fundador de Books & Books, una librería independiente y el epicentro de la comunidad literaria del área de Miami.

En apoyo del alcalde de Miami Beach estuvieron en la audiencia los alcaldes de las ciudades aledañas de Miami, Francis Suárez, y Esteban Bovo Jr. de Hialeah, y el cónsul general de Israel en Miami, Maor Elbaz-Starinsky.

Los comisionados expresaron preocupaciones sobre el precedente que sentaría la censura de contenido artístico. O Cinema podrá seguir proyectando "No Other Land" y otras películas controvertidas. El documental tiene cuatro funciones más esta semana y las entradas están agotadas. EFE