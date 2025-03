Vox tacha de "absoluta irresponsabilidad" el acuerdo sobre el reparto de menores migrantes: "Deben ser repatriados"

La portavoz de Vox en el Congreso Pepa Millán ha tachado de "absoluta irresponsabilidad" el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes y ha abogado por la repatriación de estos menores que llegan por vía irregular a España.

Precisamente, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este martes en un mensaje en la red social 'X' que los menores migrantes regresen a Marruecos. "Ni a Bilbao, ni a Barcelona, ni a Valencia, ni a ningún sitio. A Marruecos con sus padres y con su Rey. Punto", ha subrayado.

En esta línea, Pepa Millán ha señalado que son "políticas de élites" que "sufren" los españoles. "Se trata de una absoluta irresponsabilidad con los españoles, que son al final quienes sufren las consecuencias de estas políticas, no las sufre Pedro Sánchez, que está en la Moncloa con su seguridad, con su coche blindado y con todo ese séquito que le acompaña a él, no sufre las consecuencias de la inmigración ilegal. Las sufren los españoles, porque son políticas de élites, diseñadas para que ellos no las padezcan y que las padezcan el resto, el común de los mortales", ha subrayado Millán este martes en una rueda de prensa en el Congreso antes de la Junta de Portavoces.

La portavoz de Vox ha lamentado que "el Gobierno continúa con sus políticas de puertas abiertas y de efecto llamada" con "esa imposición" a las comunidades autónomas de acoger a los menores migrantes y ha insistido en que "a España no puede entrar nadie de forma ilegal".

En concreto, ha propuesto que aquellos mayores de edad que entren de forma ilegal a España sean "repatriados" a sus países de origen y, en el caso de los menores, considera que también "deben ser repatriados" por medio de la "reagrupación familiar" algo a lo que, según ha precisado, el Gobierno "está obligado por ley, y no lo hace porque no quiere".

"Y cuando el Partido Popular decidió insistir en esas mismas políticas, provocando que Vox tuviese que salir de los gobiernos, advertimos de que no iban a ser 30, y que no iban a ser 40, que iban a ser más. Y yo personalmente se lo dije al presidente de Canarias cuando nos reunimos aquí en el Congreso de los Diputados, que iban a ser cada vez más, y lamentablemente el tiempo nos está dando la razón", ha añadido.

Además, ha advertido de que "en la mayoría de los casos", los migrantes están "demostrando que no tienen ninguna voluntad de integración, pero sí de imponerse y de imponerse por la fuerza".

Por ello, ha rechazado las "cuotas" y ha insistido en que "no es que a Cataluña le correspondan 30, a otros les correspondan más". "Es que directamente no tienen que llegar a España de forma ilegal", ha remarcado.

También ha denunciado que el Gobierno "atienda exclusivamente a los chantajes de una casta privilegiada de políticos separatistas, que han convertido a los propios españoles en extranjeros con esa cesión de competencias en inmigración a Cataluña, única y exclusivamente porque Sánchez necesita estar un rato más en la Moncloa por medio de siete votos".

Finalmente, ha hecho un llamamiento al Partido Popular en general para que se aparte de estas políticas.