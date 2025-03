Tecnológicas arrastran mercados y frenan repunte de Wall Street

(Bloomberg) -- Las acciones caían después de dos repuntes consecutivos y los rendimientos de los bonos subían junto con el dólar, mientras los operadores se preparan para la decisión de la Reserva Federal el miércoles, que probablemente traerá una evaluación de cómo las políticas comerciales del presidente Donald Trump están impactando la economía.

Una renovada caída de las mayores empresas tecnológicas de Wall Street arrastró a la baja al S&P 500, tras un repunte desde niveles técnicamente de sobreventa. Ni siquiera los datos de producción industrial y vivienda, que fueron mejores de lo que se esperaba, pudieron impulsar las acciones. Nvidia Corp. descendía de cara a la intervención que ofrecerá su director general, Jensen Huang. Los bonos del Tesoro retrocedían junto a sus homólogos alemanes antes de una votación para liberar gasto. El petróleo operaba en alza y el oro alcanzó un máximo histórico en medio de las renovadas tensiones en Medio Oriente.

Dado que se espera que los funcionarios de la Fed mantengan las tasas el miércoles, el mercado se centrará en sus proyecciones económicas actualizadas y en la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell, para obtener pistas sobre el rumbo futuro. Por ahora, los responsables políticos han señalado que están en modo de esperar a ver cómo se desarrolla la situación mientras buscan mayores avances en materia de inflación y mayor claridad sobre el impacto económico de las políticas de Trump.

“Las continuas tensiones comerciales y la aplicación de aranceles bajo la administración del presidente Trump han introducido una incertidumbre significativa”, dijo Jay Woods, de Freedom Capital Markets. “Los inversionistas están ansiosos por saber cómo estas políticas están influyendo en las perspectivas económicas de la Reserva Federal, especialmente en lo que respecta a las proyecciones de inflación y crecimiento”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la economía subyacente es saludable y que no hay razón para que Estados Unidos entre en recesión, al tiempo que rechazó la idea de asegurar que no puede haber una desaceleración.

En el frente corporativo, Alphabet Inc., la matriz de Google, acordó adquirir la empresa de ciberseguridad Wiz Inc. por US$32.000 millones en efectivo, consolidando un acuerdo menos de un año después de que las negociaciones iniciales fracasaran porque la startup de computación en la nube quería seguir siendo independiente.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cae un 1% a las 9:59 am, hora de Nueva York.El Nasdaq 100 cae un 1,7%El Dow Jones Industrial Average cae un 0,5%El Stoxx Europe 600 sube un 0,5%El índice mundial MSCI cae un 0,7%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return cae un 2,7%El índice Russell 2000 cayó un 1%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot sube un 0,2%El euro se mantiene prácticamente sin cambios en US$1,0912La libra esterlina cae un 0,2% a US$1,2967El yen japonés cae un 0,3% a 149,64 por dólar.

Criptomonedas

bitcóin cae un 3,1% a US$81.352,13ether cae un 2,8% a US$1.880,04

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantiene prácticamente sin cambios en el 4,31%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanza un punto básico hasta el 2,83%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanza dos puntos básicos hasta el 4,66%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate sube un 0,5% a US$67,92 el barrilEl oro al contado sube un 1,1% a US$3.034,03 la onza

