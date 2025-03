Operadores de JPMorgan se benefician por oscilaciones bursátiles causadas por Trump

(Bloomberg) -- La caótica evolución de los mercados bursátiles está generando ganancias inesperadas para los operadores de renta variable de los bancos.

JPMorgan Chase & Co. va rumbo a aumentar sus ingresos por operaciones de renta variable en más de un 30% este trimestre respecto al año anterior, según personas conocedoras del asunto. Si la trayectoria se mantiene, la empresa superaría su récord de US$3.300 millones de hace cuatro años.

Esta tendencia podría suponer una recompensa aún mayor para Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley, que normalmente se disputan la corona de la negociación de acciones del sector. Aunque el aumento de JPMorgan es particularmente pronunciado, la unidad de renta variable de Goldman también está superando su ritmo del año pasado, cuando registró US$3.300 millones en los tres primeros meses, dijeron las personas, que pidieron no ser citadas porque no estaban autorizadas a hablar públicamente.

Los desplomes del mercado provocados por los abruptos anuncios políticos del presidente Donald Trump están —para los bancos, al menos— creando un raro punto positivo en medio de señales de problemas económicos. Pero las oscilaciones han hecho tropezar a los fondos de cobertura, han paralizado las conversaciones de los negociadores sobre posibles fusiones y han sacudido la confianza de los consumidores.

La resistencia de las mesas de renta variable es un guiño a su evolución desde la crisis financiera de 2008. Sus ganancias dependen menos de asumir riesgos con sus balances y más de facilitar el aumento de las operaciones de los clientes en respuesta a las oscilaciones de los precios. Los movimientos individuales de las acciones han desencadenado explosiones de operaciones con derivados, impulsando las ganancias de los bancos.

Representantes de JPMorgan y Goldman Sachs declinaron hacer comentarios.

La bonanza de los bancos contrasta con el impacto en los hedge funds multiestrategia, las grandes plataformas de inversión orientadas a obtener beneficios independientemente de las condiciones del mercado. Los dos mayores, Citadel, de Ken Griffin, y Millennium Management, de Izzy Englander, registraron pérdidas inusuales en febrero y cayeron aún más a principios de marzo.

Sin embargo, hay otras áreas de los bancos de inversión que también registran pérdidas. Algunos dealmakers están arruinando las predicciones de que el regreso de Trump a la Casa Blanca desataría una ola de actividad. En cambio, se quejan de la incertidumbre creada por los repentinos anuncios arancelarios. El volumen de nuevas transacciones anunciadas a nivel mundial este año es inferior al de principios de 2024.

Tres bancos han dominado el negocio bursátil en la última década. Morgan Stanley ocupó el primer puesto durante siete años a partir de 2014, antes de cederlo a Goldman.

Junto con JPMorgan, el trío obtuvo casi US$36.000 millones de sus negocios de renta variable el año pasado, aventajando aún más a sus competidores.

