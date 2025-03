Meloni apoya "los esfuerzos" de Trump en Ucrania y urge a la UE a reforzar lazos con EEUU

Roma, 18 mar (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, apoyó este martes "los esfuerzos" de los Estados Unidos de Donald Trump por lograr una tregua en Ucrania y urgió a la Unión Europea (UE) a reforzar sus lazos y evitar divisiones con Washington.

"Acogemos positivamente esta nueva fase y apoyamos los esfuerzos del presidente (...) Trump. En este sentido, Italia ve la propuesta de alto el fuego concordada el 11 de marzo en Yeda entre EE.UU y Ucrania como un primer paso significativo de un camino que debe llevar a una paz justa y duradera para Ucrania", afirmó.

Meloni compareció en el Parlamento italiano para ilustrar la posición de su Gobierno ante el Consejo Europeo de los próximos 20 y 21 de marzo, en el que entre otras cosas se estudiará el plan 'Rearmar europa' presentado por la Comisión Europea.

Para la política ultraderechista, el nombre de este programa está "fuera de lugar" ya que "no solo se trata de comprar armas" o "potenciar los arsenales", sino también de defender gasoductos y el espacio o las comunicaciones submarinas, así como las rutas comerciales o infraestructuras energéticas.

"Sin una visión a 360 grados no hay defensa. Sin defensa, no hay seguridad. Sin seguridad no hay libertad porque sin seguridad nosotros no podemos proteger la Italia, sus empresas y sus ciudadanos", sostuvo ante los senadores.

El plan de Ursula von Der Leyen, aceptado por los Veintisiete, pretende movilizar hasta 800.000 millones de euros: 150.000 millones en préstamos centrados en financiar compras conjuntas de material militar y otros 650.000 millones en recursos por una aligeración de las reglas fiscales, permitiendo a los Estados excederse en un 1,5 % de su PIB del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

A esto se sumaría una mayor inversión del Banco Europeo de Inversiones y que los países desvíen fondos europeos de cohesión a defensa, una posibilidad rechazada por Meloni, que también criticó a quienes sostienen que invertir en defensa supone recortar en otros servicios como la educación, la sanidad o las infraestructuras.

"Quienes lo dicen saben que están engañando a los ciudadanos", arremetió.

Meloni también defendió la unidad de su coalición de Gobierno en el apoyo a Ucrania, después de que la prensa revelara desacuerdos con uno de sus socios y vicepresidente, Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Liga y hoy ausente en el Parlamento.

"Siempre hemos creído en el objetivo ambicioso, pero también ineludible, de construir un sólido pilar europeo de la OTAN y que hoy debe unirse al pilar norteamericano en una óptica de colaboración estratégica", afirmó.

La primera ministra italiana, con una conocida buena relación con Trump, criticó que "por razones ideológicas" se trate de alejar a la UE de EE.UU. pues al "tratar de excavar un foso entre las dos costas del Atlántico no se hace más que debilitar todo Occidente en beneficio de otros actores".

"No es imaginable construir garantías de seguridad eficaces y duraderas dividiendo Europa y EEUU", avisó.

"Es justo que Europa se prepare para hacer su propia parte, pero en la mejor de las hipótesis es ingenuo y en la peor una locura creer que pueda actuar por sí sola, sin la OTAN, fuera de ese marco euroatlántico que durante 75 años ha garantizado la seguridad de Europa y que en estos últimos tres años ha permitido a Ucrania resistir", alegó. EFE

