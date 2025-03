Carmen Lomana, rotunda, sale en defensa de su nuevo amigo especial tras las acusaciones

Dejando a un lado su guerra mediática contra Ágatha Ruiz de la Prada, Carmen Lomana se ha convertido en noticia porque se rumorea que podría estar de nuevo enamorada. El afortunado, con el que se dejó ver este fin de semana de lo más cómplice en Las Fallas de Valencia, sería el consultor de estrategia y comunicación Jesús Arroyo, con el que habría compartido varias salidas en los últimos tiempos.

Una amistad especial que según Marta Riesco ha revelado en 'Ni que fuéramos Shhh' podría tener un interés oculto, puesto que el empresario se habría acercado a la socialité por interés económico.

Algo que Carmen ha negado indignada tanto en 'Espejo Público' como ante los micrófonos de Europa Press. "Es un buenísimo amigo que se ha venido a Valencia conmigo. Me ha acompañado y ya está. No tenemos nada en plan romance. Si le conozco hace relativamente poco tiempo" ha afirmado rotunda en el programa en el que colabora, dejando claro que si quiere saldrá 20 veces con Jesús "porque es una persona muy agradable".

Y ante las especulaciones de que estaría con ella por interés, la de León ha asegurado que "a él no le falta el dinero. ¡Qué poco me valoran!. Eso es lo que me da rabia, que digan eso. Es hacerle de menos". "Yo me dejo llevar por la vida. Voy fluyendo" ha zanjado sin cerrar la puerta a una posible relación sentimental con el consultor.

Tras el programa, se ha reafirmado en que puede dejarse ver este señor sin que eso signifique que vuelve a estar enamorada: "Yo no tengo ninguna ilusión. ¿No puedo ir con nadie, tengo que ir sola a todos los sitios? Tendré mi vida, mis amores, mis amigos, lo que me dé la gana".

"¡Qué gentuza aprovechada. No voy a contestar semejantes... es como si yo te digo que tu novio o tu marido es un sinvergüenza sin venir a cuento. Puedes imaginar qué calidad de persona es lo que te he dicho, será esta, ¿no?!" ha respondido a la tía de la expareja de Jesús que ha asegurado en 'Ni que fuéramos Shhh' que estaría con ella por interés económico. "Pero te puedes imaginar qué calidad humana debe tener y que para salir diciendo esto de alguien por hacer daño... Es que él no va a decir nada, por supuesto, porque podría hundirlo" ha añadido tajante, revelando que su amigo "no da crédito" a lo que se está diciendo sobre él.

"La miseria humana. Suponiendo que para ellos hubiera sido un sinvergüenza, que te puedo asegurar que no, es una persona extraordinaria, un hombre cultísimo, con dos carreras, bueno, que no, pero claro, es que eso no se debe decir nunca, déjale que sea feliz, a lo mejor para ellos fue un sinvergüenza, pero..." sentencia defendiendo a Jesús.

Insitiendo en que ella "vive la vida dejando que fluya todo" Carmen no quiere adelantar si esta buena amistad se podría convertir en amor. "Soy una mujer soltera, él también, entonces hacemos lo que queremos. Y a lo mejor mañana me veis con otro. Mira, yo adoro mi trabajo. Estoy encantada de la vida en este momento. A lo mejor dentro de dos meses no te puedo decir lo mismo. Pero sí, yo estoy muy bien" afirma.

Tras ironizar con que no puede más con la lluvia en Madrid y va a coger al "perro Curro" y se va a ir al Caribe como él al ver que a las puertas de la primavera estamos así, Lomana también se ha pronunciado sobre las declaraciones de Ágatha Ruiz de la Prada asegurando que su ruptura con José Manuel Díaz-Patón es definitiva: "¡De verdad! Eso sí que ya no puedo más, que le vaya muy bien, que le deseo lo mejor, que ya se ha quitado un problema".