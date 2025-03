Vicepresidenta del COI Hoevertsz confía en una relación "fluida" con el Gobierno de Trump

Natalia Arriaga

Madrid, 17 mar (EFE).- La arubense Nicole Hoevertsz, vicepresidenta primera del Comité Olímpico Internacional (COI), considera que "Norteamérica, y Estados Unidos en particular, van a ser el foco del deporte mundial" en los próximos años y que los organismos implicados deben asegurarse de tener con la administración Trump una relación "lo más fluida posible", algo en lo que ella, coordinadora de los Juegos de Los Ángeles 2028, tiene "bastante confianza".

"Los americanos votaron y a nosotros no nos corresponder dar nuestra opinión. Nuestra responsabilidad es trabajar con esa presidencia y ese Gobierno. Lo más importante para los Juegos de Los Ángeles es que este presidente ama mucho al deporte y lo ha dicho públicamente. Ha dado su confianza al Comité Olímpico de Estados Unidos y al Comité Organizador y esos Juegos van a contar con su apoyo total", dijo Hoevertsz a EFE.

La exnadadora participa en las reuniones olímpicas de esta semana en Costa Navarino (Grecia), durante las que se elegirá al próximo presidente del COI.

Hoevertsz recordó que la política estadounidense "podría afectar sobre todo al ingreso de gente al país, a los visados y el trabajo en Estados Unidos".

"Ya trabajábamos con el Gobierno anterior, el del presidente Joe Biden, porque a nivel federal existe una política muy restrictiva, y ahora vienen no solo los Juegos Olímpicos, sino también el Mundial de fútbol y los Juegos de Invierno de Salt Lake City. Norteamérica y Estados Unidos en particular, van a ser el foco del deporte mundial y tenemos que asegurarnos de que todo vaya de la forma más fluida posible", destacó.

Para ello, explicó "la intención es poner en Washington, a nivel de la Casa Blanca, un grupo de trabajo que pueda asegurar que este proceso camine de la de la mejor forma, no solamente para la emisión de visados, sino también de contratos de trabajo".

"Para organizar los Juegos se necesita mucha gente y eso requiere una política y un manejo muy consistente. Ya el comité organizador tiene su gente trabajando, hay una cierta presencia en Washington. O sea, tenemos bastante confianza", dijo.

La vicepresidenta del COI recordó que "aunque los Juegos de Los Ángeles son pagados completamente con fondos privados, no deja de ser una realidad que los gobiernos federal, de estado y de la ciudad tienen que aportar con el transporte, con la seguridad y en muchas áreas, y la cooperación es fundamental".

La Sesión decidirá en Costa Navarino sobre la readmisión de boxeo en el programa deportivo de Los Ángeles 2028, tras el reconocimiento provisional de la nueva federación World Boxing, una noticia que alegra a Hoevertsz, aunque advirtió: "Esto no quiere decir que todo esté listo, tenemos una ruta crítica para los próximos años hasta 2028, llena de momentos cruciales. No se trata solo de crear una nueva federación internacional, sino de un cambio de cultura dentro del deporte de boxeo. Eso requiere un tiempo mucho más largo".

La anterior federación, IBA, fue inhabilitada por corrupción.

Miembro el COI desde 2006 y de su Comisión Ejecutiva desde 2017, y vicepresidenta desde 2021, Hoevertsz ha pasado "por todas las capas del deporte": nadadora sincronizada en Los Ángeles 1984, entrenadora, dirigente de club, dirigente de federación y dirigente del Comité Olímpico de Aruba. Y admite que pensó en ser candidata a presidenta del COI en las elecciones del próximo jueves.

"Sí, sí lo pensé. Desde que en 2018 el presidente Bach me puso al frente de la Comisión que tuvo que decidir sobre la participación de los atletas rusos, la gente empezó a decirme que me postulara. Yo lo pensé muy bien y, tomando en cuenta todos los factores, llegué a la conclusión de no hacerlo. En primer lugar, me siento muy apegada a mi país, un país muy pequeño, y para mí sería muy difícil vivir en Suiza. Y en segundo lugar, pienso que todavía no he terminado mi trabajo en Aruba, a nivel de Comité Olímpico Nacional y de país", explicó.

"También fui recientemente reelecta miembro del Ejecutivo de Panam Sports y pienso que a nivel continental nos falta por hacer todavía", dijo sobre la organización deportiva panamericana.

Hoevertsz dijo que, para ella, ser la presidenta del Comité de Coordinación de Los Ángeles 2028 "es un compromiso personal".

"Los Ángeles es la ciudad donde yo competí en los Juegos de 1984 y para mí es el cargo más bonito que me han podido dar en el en el Movimiento Olímpico: volver a Los Ángeles, en otra capacidad, para asegurar que los Juegos de 2028 sean un éxito", afirmó.

"Hay siete candidatos excelentes a presidente del COI, cada uno con su talento, con sus diferencias. Vamos a elegir un buen presidente, sea quien sea. Y pienso que podré ayudarle de varias formas. Soy bastante joven todavía y puedo aportar en diferentes formas a nivel continental, nacional y mundial", dijo la dirigente de Aruba.

Su currículum le ha dado "una visión muy completa del mundo de deporte" y por ello, ahora que acaba su vicepresidencia del COI, no esconde que volverá a presentarse a la Ejecutiva dentro de dos años, cuando las normas lo permiten.

"Eso sería en 2027, justo antes de los Juegos, y todo encaja porque en estos dos años quiero dedicarme a tiempo completo a Los Ángeles, y también a Panam Sports, porque tenemos mucho trabajo por delante".

Pese a que, cuando fue admitida en el COI, se subrayó su papel de representante de los países pequeños y con poco peso deportivo, Hoevertsz no siente que su voz haya sido solo esa.

"El COI era antes una organización elitista, de gente de un cierto nivel social. Pero ahora vemos una diversidad mucho mayor. Ya yo no soy la única que procede de un país pequeño, también hay más mujeres, más idiomas... tenemos una diversidad muy grande de personas que traen a la organización su capacidad, su experiencia y su preparación. Eso hace del COI algo mucho más interesante para mí", comentó.

"Tengo el privilegio de formar parte de comisiones importantes, como la de Auditoría, que tiene una visión de la cocina del COI, o la Jurídica y la Comisión de Solidaridad Olímpica. En ellas es donde se puede aportar. Y siempre pienso, cuando tomamos una decisión, en cómo afectará a los comités olímpicos, grandes o pequeños, desarrollado o en vías de desarrollo, ricos o pobres. Todos tienen que ser relevantes", explicó.

"Cuando hicimos la primera visita a Los Ángeles, hace siete años, ya sabíamos que la generación que iba a comprar los boletos para esos Juegos sería totalmente diferente a la de entonces y habría que enfocarse en ella", indicó.

Hoevertsz destacó ahora hay "muchas más ciudades interesadas en organizar los Juegos de 2036, incluso los de 2040".

"Hemos logrado realmente el objetivo de mantenernos relevantes para las ciudades del futuro", dijo.

Otro de los ámbitos en el que ha trabajado la arubeña ha sido el de la mujer en el deporte y, una vez lograda la paridad en la participación en los Juegos, ve llegado el momento de pensar en las entrenadoras, en las dirigentes o en las periodistas.

"Siempre nos hemos enfocado en las deportistas, pero ahora nos faltan las demás", apuntó. "La paridad en los Juegos Olímpicos fue resultado de un trabajo de años en las federaciones internacionales. Lo mismo se va a requerir en otros ámbitos como las entrenadoras. Eso requiere atención, no es algo que se vaya a solucionar por sí mismo, de forma espontánea", advirtió.

Panam Sports en el horizonte y unos Juegos de Lima "viento en popa"

No solo el COI, tampoco las organizaciones olímpicas continentales han tenido nunca una mujer en la presidencia. ¿Podría ser Hoevertsz la primera en Panam Sports, cuando llegue a su límite el mandado del chileno Neven Iilic en 2028?

"Bueno, realmente la gente lo está diciendo", señaló. "Pero depende del futuro, porque realmente para mí lo más importante es que pueda aportar algo positivo. No soy yo solamente quien tiene que levantar la mano, es algo que tenemos que discutir en nuestra organización. Trabajo muy bien con Neven, es mi amigo y estamos totalmente alineados en la dirección que va la organización continental. Él y su equipo están haciendo una gran labor y me gustaría aportar de cualquier forma".

Hoevertsz cree que los preparativos de los Juegos Panamericanos de Lima van por el bueno camino, pese a la concesión tardía tras serle retirada la sede a Barranquilla.

"Fue una decisión muy difícil tener que quitarle los juegos a Barranquilla, porque Colombia tiene mucho éxito con la organización deportiva a todos los niveles. Pero las circunstancias no nos dejaron hacer otra cosa. Cuando tuvimos la decisión entre Asunción y Lima, yo creo que la los comités olímpicos reconocieron el éxito de Lima 2019, que realmente fueron unos Panamericanos excelentes. Retornamos a un país que ha demostrado poder organizar los Juegos", indicó.

"La ciudad tiene que ajustarse, porque ya han cambiado ciertas circunstancias, pero creo que lo pueden hacer bien, lo están demostrando. La secretaria general Jimena Saldaña nos manda informes mensuales y por eso puedo decir con toda tranquilidad que los preparativos van viento en popa", aseguró. EFE