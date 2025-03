Miguel Ríos: "Ahora habría que decir 'No a la Guerra', pero sin que nos pisen las dignidades"

El cantante Miguel Ríos ha asegurado que, en la actualidad, un movimiento como el 'No a la guerra' de 2003 --del que él fue partícipe en contra de la invasión de Irak por parte de los Estados Unidos con el apoyo del gobierno español-- tendría que ser sin que se pisen "dignidades".

"Ahora habría que decir el 'No a la guerra', pero en superlativo. Tendría que ser 'No a la Guerra', pero sin que nos pisen las dignidades'. Porque lo que está pasando en el planeta es terrible. Ahora voy a tocar en Miami y en Nueva York, y te digo de verdad que te da una pereza ir... Te piden tantas cosas para entrar, te consideran de antemano alienígena", ha explicado el artista en una entrevista con Europa Press por la celebración del concierto aniversario del disco 'Buenas intenciones' de Ricardo Marín.

Así, ha recordado cómo 'El himno de la alegría' fue una canción pacifista en Estados Unidos durante la guerra en Irak, por lo que poder volver a tocarla en la actualidad en sus conciertos en el país adquiere otra "dimensión" más "emocional".

"La puedes cantar como una forma de cumplir el repertorio, pero cada vez es más emocional y tiene mucho más peso, porque sabes que esto lo cantaste hace 30 años en contra de una guerra, pero es que la guerra sigue. Las canciones, por desgracia, no paran una guerra, pero por lo menos a mí me aquieta la conciencia. No podría cantar ahora no diciendo lo que canto, me quedaría muy frustrado. Prefiero ir a cantar a sitios donde, aunque no esté del todo de acuerdo con lo que está pasando, pueda decir lo que siempre pienso", ha añadido.

Ríos se une a Marín este miércoles 19 en La Sala del Movistar Arena de Madrid cuando se cumplen casi 10 años del lanzamiento de 'Buenas intenciones', trabajó que unió a otros artistas como David Summers, Manolo García, Antonio Vega o Rosario Flores.

Precisamente, Summers, quien también compartirá escenario con Ríos y Marín, ha explicado que esta unión entre artistas no es algo extraño porque comparten amistad y Marín ha asegurado que si no fuesen amigos, se juntarían "para cocinar o cualquier cosa".

"LOS GÉNEROS SON IGUALES, LO IMPORTANTE SIEMPRE SON LAS CANCIONES" Pese a sus largas trayectorias, ninguno de los aristas han apuntado a que la escena musical --de rock y pop-- en España sea peor que en la que ellos empezaron y Summers ha asegurado que los géneros son "iguales". "Lo importante siempre son las canciones, las canciones bonitas. Una canción bonita siempre se abre camino, en cualquier momento", ha apuntado.

En ese sentido, Ríos ha añadido que él solo le puede recomendar a un artista joven que nunca se "rinda". "Lo más importante, cada uno vive su época ¿Qué le podría decir a alguien joven que está empezando? Le diría, oye, no te puedo decir nada porque en el oficio en el que yo me metí es totalmente diferente a en el que estás tú ahora", ha reflexionado.

Aun así, Ríos sí que ha puntualizado que durante los años sesenta y setenta, los artistas de rock españoles eran "importantes" por el tipo de mensaje que aportaban.

"En la época del desarrollo de la democracia en este país éramos muy importantes. Éramos fundamentales para ese tipo de mensaje de 'la calle primero', 'la gente es la que importa, el ciudadano antes que las ciudades'. En España ha bajado mucho en algunos sitios, evidentemente, los mensajes que se oyen ahora son diferentes", ha señalado.

Sin embargo, y a pesar de que reconoce que la música rock ha perdido "influencia", el cantante se ha mostrado positivo por la nueva "hornada" de artistas que siguen "peleando" con sus mensajes. "Seguimos teniendo el mismo empecinamiento en que las cosas se tienen que arreglar desde la democracia. Y por eso luchamos", ha concluido.