La plataforma de fidelización Club by alcanza los 3 millones de socios en menos de año y medio

Club by, el programa de fidelización multimarca y multicanal de Alsea ha alcanzado los 3 millones de socios en tan solo año y medio, consolidándose como un referente en la creación de experiencias exclusivas y beneficios para sus miembros.

Actualmente, los socios de Club by generan el 40% de las ventas, reflejando el valor que aportan al negocio. Además, más del 80% de los socios son activos, lo que ha impulsado un mayor número de visitas a los restaurantes adheridos al programa, entre los que se encuentran Foster's Hollywood, VIPS, Ginos y TGI Fridays. Los clientes pertenecientes a Club by han demostrado ser de gran valor para la compañía, reafirmando la relevancia del programa en la estrategia comercial.

El 10% de los socios forman parte de los niveles Oro y Plata, lo que les permite disfrutar de promociones exclusivas y ventajas adicionales, como descuentos en experiencias de ocio con partners como Puy du Fou, Cines Yelmo y Parques Reunidos.

Esta apuesta por ofrecer más allá de promociones en marcas propias convierte a Club by en una plataforma que cubre todos los segmentos, desde "haber alcanzado los 3 millones de socios en tan poco tiempo demuestra la fortaleza y relevancia de Club by para nuestros clientes. Nos enorgullece ver cómo valoran el programa y seguiremos apostando por ofrecerles más beneficios, experiencias exclusivas y nuevas formas de disfrutar de nuestras marcas", señala Ana Rivera, directora de Estrategia de Clientes de Alsea, operador de restaurantes líder en Europa y América Latina, que cuenta con más de 4.400 restaurantes y tiendas en 11 países y gestiona algunas de las marcas de mayor reconocimiento a nivel mundial en los segmentos de casual dining, quick service y coffee shop, como Starbucks, Domino's Pizza, Foster's Hollywood, VIPS, TGI Fridays y Ginos.

UN PROGRAMA FLEXIBLE Y MULTICANAL

Club by ofrece una experiencia flexible y adaptada a las necesidades de los clientes, permitiéndoles realizar pedidos de take away y delivery a través de la app. Además, los nuevos socios reciben un 10% de descuento de bienvenida, incentivando su incorporación al programa.

Como parte de su compromiso con sus socios, Club by continuará ofreciendo nuevas ventajas y experiencias exclusivas. Para celebrar este logro de los 3 millones de socios, durante la semana del 24 de marzo se realizarán sorteos diarios a través de la app, brindando oportunidades adicionales de premiar la fidelidad de sus miembros.