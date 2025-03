Duplantis: "Sería increíble competir en un estadio como el Santiago Bernabéu"

David Ramiro

Redacción deportes, 17 mar (EFE).- Armand Duplantis hace mucho tiempo que compite con su pértiga contra sí mismo. Coleccionista de récords y de medallas, de cada lugar por el que va se marcha con un triunfo. Su próximo objetivo, según reconoce a EFE, son los Mundiales de pista cubierta de Nanjing (China), a los que acude con la intención de sumar su tercer título mundial bajo techo, en los cuales no parece que tendrá excesiva oposición.

Duplantis (Lafayette, Estados Unidos; 1999) ha vivido siempre rodeado de un ambiente deportivo. Gregg, su padre, es estadounidense, fue pertiguista y es su entrenador. Su madre, Helena, es sueca, fue heptatleta y también jugadora de voleibol.

En su casa de Lafayette, una ciudad de Luisiana, junto a sus hermanos, 'Mondo' conoció el atletismo y los saltos de pértiga con una instalación casera que realizó su padre para que sus hijos practicasen en el jardín.

A los quince años, tras la insistencia de la federación sueca para que se decantase por ellos para competir, decidió formar parte del equipo nórdico y enfundarse la camiseta amarilla, al poseer la doble nacionalidad. A partir de ahí comenzó una carrera que, pese a su juventud, ya es de leyenda: dos oros olímpicos (Tokio 2020 y París 2024), dos oros mundiales al aire libre (2022 y 2023) y dos en pista cubierta (2022 y 2024) y tres títulos europeos al aire libre (2018, 2022 y 2024) y uno bajo techo (2021). Además, ha batido su propio récord mundial once veces hasta situarlo en 6,27 metros.

"Estoy súper emocionado por este Mundial. Nunca he estado en el estadio de Nanjing. El año pasado era la primera vez que competía en China, lo hice al aire libre, en las dos primeras reuniones de la Liga de Diamante, y salté extremadamente bien batiendo el récord del mundo. Me siento con buenas vibraciones y tengo muy buenos recuerdos de la última vez. Eso hace que me entusiasme por volver y vivir una nueva experiencia", confiesa Duplantis.

"Sé que hay muchas expectativas sobre mí, pero supongo que es por la progresión natural que estoy teniendo. Por mi parte, solo trato de mejorar lo suficiente para seguir adelante ganando, aunque realmente no pienso mucho en ello", declara el saltador sueco, que, aunque dice "no pensarlo mucho", ya ha comenzado a acercarse a esa barrera 'mágica' de los 6,30 metros.

"Realmente no pienso mucho en ello. Sé que ahora estoy muy cerca de los 6,30 y me gustaría superarlos en un futuro próximo pero no estoy como loco por llegar a ningún número en concreto. Obviamente, a medida que pasa el tiempo vas mejorando y ahora, por ejemplo en China, es un buen momento para batir también el récord mundial bajo techo porque no lidias con el viento ni otras variables", apunta.

"Yo estoy saltando muy bien pero hay otros atletas como Sam Kendricks o Emmanouil Karalis especialmente que también lo están haciendo bien. En su caso, si no hubiera estado yo, en los últimos diez o quince años habrían ganado muchos campeonatos y medallas. El nivel es muy alto y parece que cada vez es mejor, así que el futuro de la pértiga está asegurado. Lo que sí me gustaría es que el que bata mi récord en un futuro sea una buena persona", admite.

Aunque está "obsesionado" con la pértiga, fuera del deporte las inquietudes artísticas surgen, la principal ahora la música. "Uno de mis mejores amigos es músico de Luisiana pero también tengo otros en Suecia. Hace dos años entré en un estudio y disfruté mucho de la experiencia. No pasó nada pero algo quedó. La experiencia me gustó, fue terapéutica y así surgió la idea de sacar 'Bop', una canción bastante divertida".

'Bop', su primera canción propia, se puede escuchar en Spotify bajo el nombre artístico de Mondo. No es su primera incursión en la música ya que junto a su pareja, Desiré Inglander, participó en el videoclip de la canción 'Chasing Paradise', del artista noruego Kygo con One Republic.

“Creo que encuentro en la vida un equilibrio bastante bueno entre mi deporte y otras cosas que mantienen mi cabeza ocupada. Eso me ayuda a estar rodeado de mucha gente, como mis hermanos, que practican deportes muy diferentes, o los amigos músicos. Estoy obsesionado con la pértiga, lo reconozco, pero no lo es todo. Me encanta y se me da muy bien, pero estoy seguro de que podré vivir en el futuro una vida sin ella. Será una transición difícil, pero tengo la confianza en encontrar un nuevo sentido a la vida”, apunta.

Aparte del atletismo, otro de los deportes que le "encanta" es el golf. Le gusta verlo y siente admiración por la sueca Annika Sörenstam y por el estadounidense Tiger Woods. "Antes jugaba más que ahora. Es un deporte tan técnico y mental que lo hace muy difícil. No es muy físico pero es muy difícil hacerlo bien".

El 21 de abril se entregan en Madrid los premios Laureus. En la categoría de 'Mejor deportista masculino' está Duplantis. Junto a él, como nominados, el tenista serbio Novak Djokovic, el futbolista noruego Erling Haaland, el atleta estadounidense Noah Lyles, el futbolista argentino Leo Messi y el piloto de Fórmula Uno neerlandés Max Verstappen.

"Espero estar en Madrid para los premios y ojalá alguna vez se dé la ocasión de competir en España", confiesa el sueco, que no duda en fantasear con la posibilidad de saltar alguna vez en un estadio como el Santiago Bernabéu.

"Me encantaría competir en un estadio tan increíble como el Santiago Bernabéu, que es un gran estadio de fútbol. Si hubiera alguna forma de hacerlo sería genial. Es un sueño seguro", subraya.

Hacer turismo y empaparse de la cultura local de los países que visita es algo que le gusta. "Ir a nuevas ciudades y vivir una experiencia nueva es algo muy bonito".

Ese carácter desvela muy bien la personalidad de Duplantis. Seguro en sí mismo, tiene un núcleo duro y cercano de personas en las que confiar y mostrar sus preocupaciones, aunque también unos intereses que le hacen no quedarse en el corto plazo que le demanda su deporte.

"Creo que, por extraño que parezca, sigo siendo capaz de hacer otras cosas y sigo encontrando la manera de vivir en el momento presente y mirar hacía otras cosas. Creo que probablemente también sea porque me rodeo de mucha gente que también tiene intereses completamente diferentes", declara.

Controlar las emociones y cuidar de la salud mental es clave para un deportista, pero también para cualquier persona para poder resolver las situaciones que se producen en el día a día.

"Cuando compito siento nervios, mariposas, excitación y todos los sentimientos que todo el mundo siente. En mi caso, sé controlar bastante bien las emociones y eso creo que es una forma de diferenciar a unos atletas de otros porque en situaciones de alta presión es cuando necesitas tener una gran fortaleza mental para centrarte en las cosas correctas en lugar de las cosas equivocadas", confiesa.

"Honestamente, yo tengo a mis padres, que son mis entrenadores, y hablo con ellos de todo eso, pero no hago un trabajo específico a nivel mental. Lo que mucha gente hace es pensar demasiado las situaciones y pensar en todas las malas posibilidades que pueden suceder. Yo intento liberar mi mente todo lo que puedo y centrarme en lo que quiero que ocurra y en lo que quiero conseguir", concluye. EFE