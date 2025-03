Amazon cesará la función que permite procesar solicitudes de Alexa de forma local en algunos dispositivos Echo

Amazon ha compartido que deshabilitará la función de Alexa de 'No enviar grabaciones de voz' a la nube, en los dispositivos Echo compatibles, a partir del próximo viernes 28 de marzo, con lo que dejará de procesar las solicitudes de forma local en el dispositivo y pasará a enviarlas a la nube para ofrecer una respuesta.

La tecnológica ofrece una función en algunos dispositivos Echo compatibles con la que permite procesar el audio de las peticiones a Alexa directamente de forma local en dichos altavoces, sin necesidad de enviar a la nube las grabaciones de voz que registra de los usuarios a la hora de llevar a cabo una solicitud.

Sin embargo, ahora Amazon ha enviado una notificación a los usuarios en la que detalla que dicha opción de 'No enviar grabaciones de voz' dejará de estar disponible en los dispositivos Echo compatibles a partir del próximo viernes 28 de marzo.

Tal y como ha explicado la tecnológica en un correo electrónico enviado a los usuarios afectados, compartido a través de publicaciones en Reddit, se ha decidido dejar de dar soporte a esta función a medida que continúan ampliando las capacidades de Alexa "con funciones generativas de IA que dependen de la potencia de procesamiento de la nube segura de Amazon".

Así lo ha confirmado igualmente la portavoz de Amazon Lauren Raemhild en declaraciones a The Verge, quien también ha asegurado que la experiencia de Alexa está diseñada para proteger la privacidad de los clientes y mantener sus datos seguros y, por tanto, a pesar de eliminar esta función, "eso no cambiará".

"Nos centramos en las herramientas y controles de privacidad que nuestros clientes usan con más frecuencia y que funcionan bien con las experiencias de IA generativa que se basan en la potencia de procesamiento de la nube segura de Amazon", ha explicado Raemhild, al tiempo que ha matizado que los usuarios podrán seguir eligiendo entre "un completo conjunto de herramientas y controles" para su seguridad y privacidad, entre ellas, la opción de no guardar sus grabaciones de voz.

Por tanto, Amazon ha especificado que, aunque la opción de 'No enviar grabaciones de voz' dejará de recibir soporte a partir del viernes 28 de marzo, se establecerá de forma predeterminada la función de 'No guardar grabaciones'. Con ello, una vez Alexa procese la solicitud en cuestión, será eliminada de la nube automáticamente. De la misma forma se eliminarán las grabaciones de voz guardadas anteriormente.

No obstante, la tecnológica también ha advertido que si la configuración de grabaciones de voz se actualiza a 'No guardar grabaciones', el ID de voz para usuarios individuales, que permite acceder a funciones más personalizadas, no funcionará y tampoco permitirá crear un nuevo ID de voz.

Cabe destacar que la función de 'No enviar grabaciones de voz' solo está disponible para usuarios de Estados Unidos y en tres versiones de dispositivos Echo, como son el Echo Dot de cuarta generación, el Echo Show 10 y el Echo Show 15, tal y como ha puntualizado el medio citado.

Asimismo, este cambio en la configuración de las grabaciones de voz, viene precedido por la presentación de Alexa Plus, la nueva versión del asistente conversacional impulsado por IA generativa y con capacidades multimodales de Amazon.