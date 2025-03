Almeida y la situación del Atlético de Madrid: "No es momento ni de dudar de los jugadores ni de Simeone"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró este lunes que tras la semana "dura" del Atlético de Madrid, con la eliminación de la Liga de Campeones en octavos de final y la derrota ante el FC Barcelona en LaLiga EA Sports, "no es momento" de dudar "de jugadores ni del entrenador" rojiblancos, porque todavía el equipo está vivo "en Liga y en Copa", gracias a "una plantilla comprometida".

"No es momento, en mi opinión, ni de dudar de los jugadores ni del entrenador. Nos han llevado adonde nos han llevado, nos han generado una extraordinaria ilusión. Todavía estamos vivos en Liga y en Copa, y si estamos en eso es porque hay un entrenador y una plantilla comprometida", dijo el primer edil en la presentación del proyecto 'Parque Castellana' en la Torre de Cristal de Madrid.

Almeida, como seguidor del Atlético, calificó la última semana de "muy dura" tras sufrir la eliminación en la Liga de Campeones el pasado miércoles a manos del Real Madrid, su eterno rival, y cerrar el domingo con la derrota ante el FC Barcelona, que les aleja de la pelea por el liderato. "Hemos ido de drama en drama. Es muy difícil hablar porque no le puedes criticar nada a los jugadores, en mi opinión. O sea, los jugadores lo dieron todo el miércoles, lo dieron todo ayer", manifestó.

Para el alcalde, el partido contra el equipo blaugrana fue "muy injusto" porque los rojiblancos "hicieron mejor partido hasta el gol de Lewandowski (2-1)". "No merecimos el castigo que tuvimos ayer, pero juegas contra el Barça y sabes que cualquier jugador te puede matar en cualquier momento. Y es lo que sucedió ayer. Pero hicimos, en mi opinión, todo lo que teníamos que hacer para poder jugar un buen partido. Unas veces sale y otras no; y desgraciadamente esta semana no nos ha salido nada", analizó.

"Hasta el minuto 70 hicieron mejor partido. Pero cuando vienes de una derrota como la que tuviste el miércoles, de la forma en la que se produjo, habiendo jugado una prórroga, y tener que jugarle al Barça, que es el equipo más en forma que hay en estos momentos, es muy complicado. Sin embargo, los jugadores respondieron y si los jugadores respondieron es porque el entrenador ha respondido", terminó.