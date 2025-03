Alberto Toril: "Podemos estar entre los cuatro mejores equipos de Europa, la progresión es constante"

El entrenador del Real Madrid femenino, Alberto Toril, destacó este lunes la "progresión constante" de su equipo en los últimos años, ahora con una "buena posibilidad de estar entre los cuatro mejores conjuntos de Europa", para lo que deben hacer ante el Arsenal "dos partidos muy sólidos" en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions, al mismo tiempo que criticó el calendario, jugando "prácticamente cada dos días".

"Espero una eliminatoria igualada, nos enfrentamos dos equipos que lo estamos haciendo francamente bien en la temporada. Es la segunda vez que llegamos a los cuartos de final y lo afrontamos con mucha ilusión. Tenemos la posibilidad de llegar a semifinales y sería un paso importante en nuestra evolución", expresó el técnico en declaraciones de la rueda de prensa previa al duelo de Champions publicadas en la web del club.

El preparador cordobés, de 51 años, se mostró "convencido" de que harán "una gran eliminatoria" ante el Arsenal en los cuartos de final de la Champions femenina, con la ida este martes en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. Aunque son consciente de que "son 180 minutos", por lo que deberán hacer "dos partidos muy sólidos y manejar bien los momentos". "Estamos preparadas para ello", agregó.

"Los momentos son muy importantes. Va a haber muchos minipartidos en la eliminatoria. Hay que intentar no cometer errores, dominar las situaciones y no acelerar el partido. Ellas tienen más experiencia y tenemos que llevar el partido adonde nos viene bien a nosotras: al control de la posesión, estar posicionadas y no dejar espacios para correr. Hay que alargar el partido y que estemos siempre metidas", analizó.

Todo ello, sin olvidar que tienen "una buena posibilidad de estar entre los cuatro mejores equipos de Europa" para continuar con la progresión "constante" del equipo blanco. "Hay cosas que no se ven, pero progresamos adecuadamente. Estamos en la mejor temporada de nuestros cinco años. Hemos jugado una final, una semifinal de Copa, cuartos de la Champions y en Liga estamos cerca del primero", advirtió.

"Hasta marzo estamos metidos en todas las competiciones y lo hemos hecho bien, pero queremos dar un paso más. Sabemos que es un momento importante y el rival que tenemos es difícil, pero las jugadoras están preparadas para dar un paso más, estamos fuertes y con la mentalidad adecuada", señaló.

No obstante, Toril sabe que su equipo tiene "poca experiencia" en este tipo de eliminatorias. "Hay muy pocas jugadoras que han jugado cuartos de la Champions y semifinales, las puedo contar con los dedos de una mano", reconoció. "Vamos dando pasos para dar el siguiente. Tenemos muy buenas jugadoras y capacidad. Podemos llegar a semifinales y si no llegamos lo seguiremos intentando. Muy pronto vamos a estar cerca de la lucha por los títulos", auguró.

Asimismo, el técnico del conjunto madridista, como su homólogo en el masculino, Carlo Ancelotti, criticó la saturación del calendario, jugando "prácticamente cada dos días". "Jugamos con el Dépor sin los tres días de descanso y cuesta mucho trabajo recuperar. Venimos de dos bloques con tres partidos en seis días y el Arsenal juega menos que nosotras. Tenemos que mirarlo e intentar ayudar a los equipos españoles para que representen bien a España. Los coeficientes son importantes y eso hay que mirarlo. Aún así estamos preparadas y vamos a competir muy bien", zanjó.

Por su parte, la futbolista francesa Sandie Toletti pidió el "importante" apoyo de la afición blanca, en un partido de ida en el que deben "tener personalidad". "Es un rival difícil y un muy buen equipo. Tenemos muchas ganas de volver a competir en esta competición. Va a ser un partido muy bonito y tenemos la ambición de estar entre los cuatro mejores equipos de Europa", afirmó.

"Tenemos muchísimas ganas de empezar el partido y mucha ambición. Hemos tenido un mes complicado, con muchos partidos, y la Liga debería pensar en ello porque jugamos dos importantes partidos en Champions. Estamos bien y vamos a hacer todo para ganar mañana", comentó como su entrenador, antes de defender que se siente "muy bien" en el centro del campo del Real Madrid, lamentando la lesión de su compañera Teresa Abelleira.