Samaranch: "Tengo la experiencia, la perspectiva y el buen juicio"

Natalia Arriaga

Madrid, 16 mar (EFE).- Juan Antonio Samaranch (Barcelona, 1959) llega a la recta final de las elecciones a la presidencia del Comité Olímpico Internacional (COI) tan convencido de que "es una temeridad" hacer pronósticos como de que ha generado "suficiente interés" para competir por la victoria, puesto que tiene "la experiencia, la perspectiva y el buen juicio" para saber "lo que hay que cambiar y lo que no".

Antes de viajar a Costa Navarino (Grecia), donde el jueves se celebrarán las elecciones, Samaranch jr (hijo del que fue presidente entre 1980 y 2001) dijo a EFE que se ha "batido el cobre" durante 30 años "en el mundo olímpico y en el mundo corporativo" y que ambos son "extremadamente necesarios" para el cargo al que aspira.

P. A unos días de la elección, ¿considera que ha hecho llegar su mensaje a los votantes?

R. Creo que vamos bien. Hemos podido comunicar el mensaje a todo el mundo y la recepción es buena. Pero no hay que confundir una amistad, una sonrisa o un buen comentario con un voto. Habré hablado cinco veces con cada votante porque hay mucho que explicar, mucho que hacer, muchas conversaciones de seguimiento. El trabajo está bien hecho y en el equipo estamos contentos.

P. ¿Puede seguir sumando adhesiones en estas últimas jornadas en Grecia o ya está todo decidido?

R. Es cuestión de seguir hablando con todos los miembros hasta el último momento para afinar el mensaje o aclarar dudas. Hay miles de millones de rumores, hay que actuar sobre ellos, ver lo que hay. Pero todo será, como hasta ahora, una carrera muy limpia. Los siete candidatos creemos que tenemos una base suficiente para competir. La gran fuerza de los miembros es que tenemos todos un voto y que ese voto es confidencial. Esa confidencialidad da a cada uno su independencia y su soberanía, así que por mucho que le digan a un candidato que sí, al otro que no, que acepten las presiones o las insinuaciones de un lado o de otro... al final se enfrentarán al aparato de votar y votarán lo que quieran y lo que crean que es mejor para el Movimiento Olímpico. El proceso es muy hermético, pero es muy sano.

P. ¿Le ha salido bien su apuesta de subrayar su doble experiencia en la gestión olímpica y en las finanzas?

R. El Movimiento Olímpico es una ONG que ha redistribuido 7.000 millones de dólares en los últimos cuatro años, que van desde los Juegos Olímpicos a la base de la pirámide del deporte mundial. Eso requiere gestión, organizar bien los Juegos, ser eficiente, lidiar con la federaciones, con la diplomacia. Yo llevo 24 años y sé perfectamente lo que hay que cambiar y lo que no, lo que funciona y lo que no, con quién hay que cambiarlo y con quién no merece la pena. He estado en todas las crisis. Llevó prácticamente desde 2012 en la Comisión Ejecutiva, he vivido el dopaje ruso, he participado en primera persona en la organización de uno Juegos en China con la pandemia, he estado en todas.

Esa experiencia la tengo y la pongo en valor. Yo digo que aquí hace falta alguien con mucha experiencia. Y que todo esto hay que pagarlo. Si hemos invertido 7.000 millones en la base de la pirámide, hay que generar 7.600, que para este cuatrienio que hemos empezado hace tres meses tendrán que estar bastante más cercanos a los 9.000. Esto requiere una experiencia muy fuerte en el mundo de los negocios y eso lo tengo yo también. Creé en 1991 mi propio banco de inversión y hemos trabajado en millones de negociaciones y transacciones. Y ese mundo también es el mío. Y yo les digo a mis colegas que elijan lo que crean mejor, pero que puedo ser esa persona porque tengo la experiencia, la perspectiva y el buen juicio para poderlo hacer, porque me he batido el cobre durante más de 30 años en los dos sitios, en el mundo olímpico y en el mundo corporativo y los dos son extremadamente necesarios.

P. Uno de los asuntos que han centrado la campaña electoral ha sido el papel de las mujeres transgénero en el deporte. ¿Serán excluidas de las competiciones femeninas?

R. Quiero ser rotundo en que el deporte femenino tiene que continuar siendo seguro para las atletas y justo para la competición. Haremos todo lo que hay que hacer para que las competiciones femeninas sean así, justas y seguras, y por lo tanto que no puedan participar hombres en las competiciones de mujeres. Cuando en la Ejecutiva decidimos que cada federación contemplase sus especificidades, estaba bien tirado, pero no ha salido como esperábamos. Y la alarma social que se generó en los Juegos de París sobre este particular demuestra que el mundo esperaba del COI mucho más liderazgo, no solo definir qué, sino cómo. Tenemos que encontrar unas reglas que sean científicas y basadas en la investigación, que hay muchísima ya disponible.

P. Otro asunto recurrente ha sido la posibilidad de readmitir en el deporte olímpico a los atletas rusos. ¿Lo ve posible a corto plazo?

R. Tienen que desaparecer los motivos por los cuales tuvimos que suspender al Comité Olímpico Ruso. No hay ninguna posibilidad de que los atletas participen como un equipo en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina si esas condiciones no cambian y los motivos que nos hicieron suspenderles desaparecen. Pero es nuestra obligación hacer un trabajo colectivo con todos los demás comités olímpicos para volver a incorporar al equipo ruso lo antes posible. Nosotros aplaudimos y miramos con esperanza cualquier comentario que sale en la prensa sobre reuniones entre las partes implicadas que van en el camino de encontrar una tregua o una paz duradera. Claro, eso es lo que nosotros deseamos.

P. En definitiva, ¿se considera favorito para ganar la presidencia del COI?

R. Es una temeridad hacer quinielas. Yo, que llevo 24 años ahí, sé que con el voto confidencial de escasamente cien personas es muy difícil hacer proyecciones. He leído muchas en la prensa y me sorprenden porque yo, con toda mi experiencia, no tengo la menor capacidad de predicción. Lo que sí que puedo decir es que he generado el suficiente interés y que nuestras propuestas son suficientemente interesantes y bien recibidas como para estar convencido de que voy a competir. EFE