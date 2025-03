Sainz culpa a un error en los cambios de marcha su abandono prematuro en Australia

Redacción deportes, 16 mar (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams) achacó hoy a un problema con los cambios de marcha el accidente que sufrió en la primera vuelta del Gran Premio de Australia y que le supuso el abandono prematuro en la carrera inaugural del campeonato mundial 2025 de Fórmula 1.

"Las condiciones eran difíciles (por la lluvia) pero fue una situación que no se debería producir. (...) Hemos visto que ha pasado con un cambio de marcha que, por alguna razón, no ha sido como tendría que haber sido y me ha producido ese momento", lamentó el madrileño en declaraciones a DAZN.

Sainz, que debutaba hoy con su nueva escuadra, perdió el control de la parte trasera de su monoplaza en la última curva, yéndose directamente contra las protecciones. Tras ello, informó por radio a su equipo de que había sufrido una "subida de potencia".

"(Ha sido) raro, son cosas que pasan en los deportes de motor. Hay cosas que son un poco inexplicables", insistió.

Sainz, entonces con Ferrari, fue el ganador en la cita de Melbourne del año pasado, una victoria todavía más épica si se tiene en cuenta que había sido operado de urgencia por una apendicitis tan solo dos semanas atrás.

Tras su amargo resultado de este año, el español prefiere ahora centrarse en las sensaciones positivas en el seno de Williams, que sorprendió en las pruebas de pretemporada y que hoy logró meter al tailandés Alexander Albon en la cuarta posición al cierre de la carrera.

"Hemos empezado el año siendo rápidos, mucho más rápidos de lo que éramos el año pasado, y eso es positivo. A partir de ahora ya nos podemos centrar en (el próximo Gran Premio, el de) China y en estar seguros de que empezamos la temporada de la mejor manera", sentenció Sainz.

La jornada estuvo marcada por las fuertes lluvias que afectaron a Melbourne antes de la carrera: aunque las precipitaciones dieron tregua minutos antes del arranque, la pista empezó mojada, con líneas resbaladizas y condiciones de visibilidad reducida en el circuito de Albert Park, de 5.278 metros y con 14 curvas.

La cita de Melbourne fue la primera del campeonato mundial de Fórmula 1 en 2025, y precedió al Gran Premio de China, la primera competencia con formato al esprint del año, que se celebrará entre los próximos días 21 y 23 de marzo en Shanghái. EFE

