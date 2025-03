Lola Herrera habla de cómo es trabajar junto a su hija Natalia

Lola Herrera ha regresado a sus 89 años a los escenarios con 'Camino a la Meca', obra en la que trabaja junto a su hija Natalia y hace unos días hablaba ante los medios de comunicación sobre cómo es estar junto a ella.

"El encuentro con mi hija siempre es muy agradable. La veo todos los días, pero en el escenario me encuentro con el personaje que ella interpreta y, bueno, quizá no suene muy bien que una madre diga que admira a su hija profesionalmente, pero la verdad es que la admiro profundamente", confesaba la veterana actriz.

"Me gusta trabajar con ella", desvelaba porque "hemos trabajado muy poco a lo largo de nuestras vidas", pero admira "sus capacidades y me creo todo lo que me cuenta... entonces eso es una delicia y luego el personaje me interesa mucho porque es un personaje con años, como yo, y protestando por lo que no está de acuerdo, eligiendo su propio camino contra viento y marea".

La actriz solo tuvo buenas palabras hacia ella: "Natalia es una actriz muy personal, admiro en ella la capacidad que tiene, que lo mismo te canta jazz, que te hace un drama, que te hace una comedia... creo que es una actriz muy amplia y que no se ha conformado en hacer cualquier cosa, ella batalla por lo que le gusta y es muy honesta profesionalmente".