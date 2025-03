Diego Pablo Simeone: "El equipo compite dando el máximo de lo que tenemos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó la derrota (2-4) ante el FC Barcelona este domingo, no por falta de suerte sino por "la contundencia" que tuvo el conjunto azulgrana en el "momento más importante" en el Metropolitano.

"Felicitar al rival por la contundencia que tuvo en el momento más importante del partido. Nuestra ventaja no duró nada para hacernos más fuertes. El 2-1 movió más ataque en el Barcelona. Ese gol nos hizo daño y ellos son muy buenos. Como nosotros ganamos y empatamos en Barcelona, a ellos les tocó la moneda a favor el día de hoy", dijo en rueda de prensa después del partido.

El técnico argentino valoró las opciones en Liga desde el "partido a partido". "Al Barcelona le falta su partido, no se sabe qué puede pasar. Tiene una ventaja importante. La realidad no la vamos a cambiar en Liga, partido a partido. Siguiendo en esa línea hasta el final. Competimos muy bien con nuestras armas y eso es lo positivo que queda del partido", afirmó.

Además, el 'Cholo' explicó el cambio de Julián Álvarez porque "venía de estar descompuesto, con fiebre hace un día", y lamentó lo poco que le duró el 2-0 a los suyos. "Cuando nos pusimos 2-0 el partido estaba en un lugar importante. Tardé en meter a Giménez, pero sacaron de centro y vino el gol, nos pusimos a hablar e hicieron el segundo", apuntó.

"El equipo necesitaba fortaleza, era evidente que el Barcelona iba a optar por jugársela a todo o nada. Nosotros no nos pudimos hacer fuertes ni responder a la contra. El equipo compite dando el máximo de lo que tenemos. No pasa por suerte, pasa por contundencia. Yo no lo llamo suerte. El Barcelona es el equipo que mejor juega, ya lo dije, como equipo y aparte tiene grandes individualidades. Tienen buenas respuestas a todo", añadió.

"A la afición, agradecimiento, el recibimiento ha sido en relación al esfuerzo de los futbolistas. ¿Qué se hace ahora? Volver el miércoles a entrenar con el mismo espíritu, con la misma ilusión y aceptando lo que tenemos", terminó.