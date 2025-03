David Otero asegura no haber visto la última entrevista de su primo Dani Martín

Hace unas semanas, Dani Martín era entrevistado por Jordi Évole en su programa y se abría en canal, protagonizando una de las entrevistas más sinceras que ha dado en toda su carrera profesional.

"Yo maduro con la muerte de mi hermana que me tambalea y me coloca en un roll desconocido para mí. Me dice, si no tiras de tus padres, se van para abajo. Yo adquirí el rol de estar atento a mi familia, dejé de ser el niñato que era en 'El Canto del Loco' para ser un hombre maduro porque mi hermana se había ido, con 36 años", desvelaba el artista.

A pesar de que tuvo una repercusión en redes sociales brutal por la sinceridad con la que habló, parece que hay personas que no han leído nada... como es el caso de su primo, David Otero, quien ha hablado recientemente ante la prensa sobre ello.

Después de años sin tener relación y sin saber públicamente cuál fue el motivo que les distanció en el pasado, David ha confesado que no ha visto la entrevista de su primo: "Ni idea, no te puedo decir nada porque ni idea".

Eso sí, recordó su comienzo con el grupo 'El Canto del Loco' y ha asegurado que "lo que vivimos todo fue increíble y le tenemos un amor y un respeto brutal por lo que vivimos y yo creo que nos hace sentir muy afortunados por una experiencia así, es algo increíble. Es una lotería haber vivido lo que vivimos así que estoy muy agradecido a todo".