Cerezo: “Sabéis cómo funciona la UEFA y el resultado no lo mueve nadie”

Madrid, 16 mar (EFE).- Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, explicó este domingo que el club no ha impugnado el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid porque “el resultado ya no lo mueve nadie” y remarcó que el “VAR es una herramienta nefasta para el fútbol”.

“Vosotros sabéis cómo funciona la UEFA y las instituciones deportivas. El resultado, cuando termina el partido, es el que es y no lo mueve nadie ni lo ha movido nadie nunca que yo sepa. ¿Entonces para que te vas a gastar, que nos estamos gastando, en intentar protestar, denunciar o hacer lo que sea…? Pero el resultado ya no lo mueve nadie”, expuso a los medios de comunicación.

“La afición está tan cabreada y molesta como estoy yo. La afición lo que tiene que comprender y lo sabe muy bien, porque ha sido sufridora de muchísimos asaltos que hemos tenido durante los 125 años de existencia, es que al final protestes, que protestamos; hagas lo que hagas, que lo hacemos; denuncies, que lo denunciamos, al final el resultado no se va a mover”, dijo.

Y reiteró: “Le digo a la afición que el primer cabreado soy yo. Tenéis que tener tranquilidad y paciencia y saber con quién estamos luchando. No estamos luchando contra un equipo de fútbol, sino contra unas instituciones que tienen unos reglamentos y que esos reglamentos, por experiencia durante muchísimos años, sabemos que son inamovibles”.

“¿Qué hemos conseguido ahora? Que la institución que realmente controla el reglamento de los árbitros, de las faltas, del juego y de tal y cual intente cambiar esa situación que se dio el otro día, que solo lo debió ver bien el que estaba en el VAR, porque yo, que tengo las imágenes que ha mandado la UEFA, no toca el balón y tengo imágenes que ni le roza (Julián Alvarez), o sea que hay que entender muy bien dónde estamos”, afirmó.

“Yo estoy convencido por las imágenes que he visto, las de la UEFA y las que sean, que (Julián Alvarez) no toca el balón”, insistió Cerezo sobre el penalti invalidado al atacante argentino por contactar con el balón en dos ocasiones en su lanzamiento.

“Siempre he dicho que el VAR ni me interesa ni me gusta y creo que es una herramienta que es nefasta para el fútbol. Y lo sigo diciendo, aunque reconozco que hay veces que nos ha beneficiado y hay otras que te puede perjudicar. Pero es una herramienta mala, no tiene ningún sentido. Ha venido para garantizar justicia en el fútbol y lo que está haciendo es no garantizar esa justicia”, advirtió.

Esta noche, el Atlético afronta un duelo clave por LaLiga contra el Barcelona. “El partido de hoy es importantísimo. Para nosotros es continuar en LaLiga teniendo muchas opciones, aunque todavía quedan muchísimos partidos y puede ser cualquier resultado y seguiremos teniendo las mismas opciones que ahora. Un poquito menos si perdemos, pero como siempre saldremos a ganar”, repasó.

“El Barcelona es un gran equipo, también lucha por el título, lucha por la Champions, lucha por la Copa del Rey y nosotros estamos también para hacer un gran partido y para intentar defender nuestros intereses, que es continuar en todo esto”, valoró. EFE