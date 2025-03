Carlos Alcaraz se muestra irregular ante Jack Draper y cae en semifinales

El tenista español Carlos Alcaraz ha quedado eliminado este domingo --de madrugada en España-- en las semifinales del torneo de Indian Wells (California, Estados Unidos), primer Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura al aire libre, debido a su derrota por 6-1, 0-6 y 6-4 ante el británico Jack Draper en una hora y 45 minutos.

En el Estadio Nº 1 del Indian Wells Tennis Garden, Draper empezó muy sólido al saque y todo lo contrario se mostró Alcaraz, que concedió bola de 'break' con una doble falta en el segundo juego. Su oponente la selló de inmediato y se puso con una ventaja que consolidó rápidamente (3-0).

Aunque el jugador de El Palmar ganó en blanco el siguiente servicio, nunca se aferró del todo a un primer set fulgurante y que cedió en 23 minutos. Con el apoyo de su entrenador Juan Carlos Ferrero y el resto del 'staff' desde la grada, Alcaraz cambió pronto de mentalidad y se notó.

Muestra de ello fue el juego inicial del segundo set, donde Alcaraz salvó una pelota de quiebre con un 'ace' y cogió confianza. Se apuntó ese 0-1 y salió a morder en el juego posterior; pese a malgastar ahí un 0-40, continuó con golpes más atinados y sí consumó una cuarta opción de rotura.

En un pispás, consolidó al saque su ventaja, volvió a hacer 'break' y repitió consolidación (0-5). Draper estaba perdido, como ejemplificó con una mala dejada que dio bola de set a su adversario; no llegó entonces el 'rosco', pero el palmareño apenas tardó en conseguirlo con un resto de revés a dos manos, habiendo subido el inglés 'a por uvas' a la red.

30 minutos había durado esa segunda manga, dando paso a una tercera en la que las fuerzas se igualaron. Al comienzo hubo un juego cómodo por cada bando, si bien esa dinámica cambió a causa de una intervención de Mohamed Lahyani decisiva en el tercer juego. Con 15-15, el murciano hizo una dejada paralela y que Draper devolvió, 'a priori', tras doble bote.

El juez de silla sueco así lo decretó inmediatamente, sin tenerse en cuanta que el golpe posterior de Alcaraz se había marchado. Pero Draper solicitó la revisión televisiva, que confirmó que había habido un único bote y no dos; no contento con eso, para no tener que repetir el punto, el inglés pidió una nueva revisión porque él entendía acción continuada.

Lahyani miró otra vez la jugada y dio la razón a Draper, otorgándole también el 15-30. Entonces el de Sutton se envalentonó, logró una bola de rotura y la aprovechó con celeridad. Para más inri, el inglés se puso 3-1 y Alcaraz sufrió en su siguiente servicio, viéndose con un 0-30 que solventó gracias a dos restos demasiado largos de su contrincante.

Quería mantener Alcaraz peloteos altos, sacando tajada con un bonito revés paralelo a dos manos, el cual hilvanó con un saque potente y que Draper tocó con el marco de su raqueta. Un mínimo fallo para un tenista que le estaba plantando cara al campeón de este torneo los últimos dos años.

Corría a casi todo y no dudaba el inglés con sus raquetazos, poniendo el 4-2 en el marcador sin sobresaltos e incordiando a su rival en el séptimo juego. Dos malas dejadas suyas provocaron dos situaciones de 40-40; esa tesitura se repitió más adelante y el de El Palmar mejoró a media cancha, pero del cuarto 'deuce' ya no se levantó.

La rotura había brindado a Draper un escenario de 5-2 y servicio para meterse por la puerta grande en la final de este BNP Paribas Open 2025. No obstante, y quizá por los nervios, cometió una doble falta para verse 0-30 y luego Alcaraz le adivinó un tiro cruzado en la red para situarse 15-40, tanteo que el palmareño cristalizó en el 'break' del 5-3.

Para el noveno juego, Alcaraz aguantó en el alambre, incluyendo una profunda derecha paralela que encauzó ese 5-4 a su favor. Pero terminó su andadura en el décimo juego por el ímpetu de un Draper que atisba ya el 'top 10' del ranking de la ATP, y habiéndose citado en la final con el danés Holger Rune, verdugo del ruso Daniil Medvedev por 7-5 y 6-4.