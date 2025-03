Alonso, tras un accidente "muy costoso": "Fue una de esas carreras que no disfrutas"

Redacción deportes, 16 mar (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin) lamentó hoy que el accidente que le obligó a abandonar en el Gran Premio de Australia fue "muy costoso" para su equipo, y confesó que el impacto de la lluvia hizo que la carrera "fuese de esas que no disfrutas".

"Son de esas carreras que no disfrutas mucho al volante porque las líneas blancas son hielo y la visibilidad es poca, pero bueno, es lo mismo para todos", indicó el doble campeón mundial en declaraciones a DAZN.

Cuando rodaba 10º en la vuelta número 34, alcanzando la zona de puntos tras escalar dos puestos con respecto a la parrilla de salida, el asturiano trompeó al pisar en exceso el piano a la salida de la séptima curva y se fue contra el muro.

"Tampoco he entendido todavía el incidente. Creo que no he pasado por la gravilla; pasé por el mismo sitio de siempre, que es por el medio del circuito, utilizando un poco del bordillo. Pero me encontré una montaña de gravilla justo por donde puse la rueda y se me fue el coche", explicó.

En cualquier caso, Alonso no ocultó su disgusto por el desenlace: "Un error o incidente muy costoso para el equipo, por desgracia".

Tras empezar la temporada con el pie izquierdo, el veterano piloto mira ya al próximo Gran Premio, el de China: "Me encanta China. Es un circuito en el que siempre hemos ido bien".

La jornada estuvo marcada por las fuertes lluvias que afectaron a Melbourne antes de la carrera: aunque las precipitaciones dieron tregua minutos antes del arranque, la pista empezó mojada, con líneas resbaladizas y condiciones de visibilidad reducida en el circuito de Albert Park, de 5.278 metros y con 14 curvas.

La cita de Melbourne fue la primera del campeonato mundial de Fórmula 1 en 2025, y precedió al Gran Premio de China, la primera competencia con formato al esprint del año, que se celebrará entre los próximos días 21 y 23 de marzo en Shanghái. EFE

(foto)