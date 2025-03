Presión total por LaLiga

Madrid/Barcelona, 15 mar (EFE).- A falta de 11 jornadas, a toda presión, sin margen de error, surge la primera 'final' por LaLiga EA Sports en el estadio Metropolitano, con el Barcelona, el líder, contra el Atlético de Madrid, el tercero, enfrentados en un duelo casi decisivo, aferrado a la figura de Julián Alvarez y su fortaleza defensiva para desafiar a Lamine Yamal, Raphinha, Pedri González y el aún invencible Wojciech Szczęsny.

El Barça vuela imponente por las últimas seis jornadas, ganador de todas ellas, con 19 de los 21 puntos disputados de la segunda vuelta, sin una sola derrota ni en LaLiga ni en todas las competiciones desde el 1-2 con el que cayó contra el conjunto de Diego Simeone en el último instante de su duelo de la primera vuelta, con aquel gol de Alexander Sorloth.

El Atlético se repone del golpe de la eliminación de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid en los penaltis, entre la polémica irresoluble del penalti invalidado a Julián Alvarez y el tremendo esfuerzo de un partido y una prórroga de tanta tensión. Tan solo 93 horas después, también se lo juega todo en la competencia por LaLiga, mientras flojea en la segunda vuelta: 12 de 24 puntos, tras perder 2-1 en Getafe.

La derrota de la última jornada lo pone en un situación casi límite. Nadie habla públicamente de duelo decisivo en el Atlético, pero la realidad es evidente: un punto por encima el Barcelona con un partido menos, el empate o el triunfo son indispensables para el equipo rojiblanco. Se la juega este domingo. No hay matices. Una derrota sería definitiva.

Si el conjunto de Diego Pablo Simeone afronta el encuentro tocado emocionalmente y físicamente tras caer eliminado de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, la escuadra de Hansi Flick lo hace con el deposito de confianza lleno después de resolver con autoridad su eliminatoria contra el Benfica (3-1).

Liderado por Lamine Yamal y Raphinha, el Barça tuvo suficiente el pasado martes con un primer tiempo brillante para sentenciar el pase a los cuartos de final de la Champions. En la segunda parte, dosificó esfuerzos consciente de la importancia del duelo ante el Atlético, el último rival que le ha ganado.

Y es que la última derrota azulgrana se remonta al pasado 21 de diciembre, en Montjuïc, en el último duelo del año. Los de Flick domaron a su rival con un gran Pedri pero no concretaron sus oportunidades, lo que aprovechó el bloque rojiblanco para remontar en el tiempo añadido gracias a una contra ejecutada por el delantero Alexander Sorloth (1-2).

Desde entonces, el Barça no conoce la derrota, con un balance de 14 victorias y 3 empates, lo que le ha permitido asentarse en el liderato de LaLiga, a pesar de haber jugado un partido menos que sus rivales por la suspensión del último duelo contra Osasuna por la muerte del doctor Carles Miñarro, y mantener sus opciones en la Liga de Campeones y la Copa del Rey.

Precisamente, el de este domingo será el primero de los dos partidos que el Barça jugará en el Metropolitano en las próximas semanas. El 2 de abril regresará al coliseo rojiblanco para disputar la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey con todo igualado tras el 4-4 de la ida. En Montjuïc, al equipo azulrgana le faltó algo de madurez en los últimos minutos, algo que ya pasó en el duelo liguero, y dejó escapar una renta de dos goles (4-2).

No se esperan muchos cambios en el once tipo de Flick más allá del regreso en el eje de la zaga de Pau Cubarsí, que se perdió por sanción el partido contra el equipo lisboeta. La batuta del encuentro la llevará Pedri, el director de juego que da sentido al plan del Barça, mientras que Lamine Yamal y Raphinha buscarán marcar la diferencias en ataque.

Aún no ha perdido el Atlético con el Barcelona de Hansi Flick. Ni en LaLiga, cuando se impuso por 1-2, ni en la Copa del Rey, con el 4-4 del pasado 25 de febrero en el estadio Olímpico Lluís Companys. Ha sufrido la presión del equipo azulgrana, pero también ha aprovechado el estilo rival con la defensa adelantada para hacerlo vulnerable a la contra y a los espacios en el tramo final de cada uno de esos lances.

Ahora no espera un Barcelona diferente. Tiene tan definidas sus señas de identidad que entiende que ni siquiera dos precedentes (o advertencias) tan similares en el desarrollo y el desenlace lo hagan cambiar en su visita al Metropolitano, el único estadio del curso de Liga sin triunfos visitantes: 10 victorias y 4 empates locales hasta ahora.

El Atlético sólo ha sufrido una derrota en los últimos 20 partidos en casa, con 15 victorias y cuatro empates, si se amplían a los partidos en su campo a todas las competiciones esta temporada, pero también ha perdido sus dos últimos encuentros contra el Barcelona como local, con el más reciente, un 0-3 el 17 de marzo de 2024, tras la remontada, la prórroga y los penaltis contra el Inter en los octavos de final de la Liga de Campeones de hace un año.

La banda izquierda es la duda constante en el Atlético. El pasado miércoles, contra el Real Madrid, sí funcionó, con dos jugadores menos habituales en esa demarcación: Reinildo Mandava, un especialista defensivo, y Conor Gallagher, con su mejor partido desde que llegó al Atlético. En el último duelo contra el Barcelona fue un flanco desbordado, entonces también jugó Gallagher con Javi Galán por detrás. El inglés apunta de nuevo a la titularidad.

El once lo condiciona el desgaste y la recuperación de los futbolistas del pasado miércoles. En ello está Rodrigo de Paul, vital en la transición, el medio campo y la conexión ofensiva del Atlético. Simeone está pendiente del centrocampista argentino, exhausto cuando debió ser cambiado tras 93 minutos de juego. También es duda Koke Resurrección, que ultima su puesta a punto de una lesión muscular. El capitán, si está listo, será suplente.

No así De Paul, que debería formar en el once que proponga este domingo Simeone si está en condiciones, como Jan Oblak en la portería; Marcos Llorente en el lateral derecho (también es una alternativa al medio campo); Clement Lenglet y Robin Le Normand o José María Giménez en el centro de la defensa; Pablo Barrios en el medio campo; Giuliano Simeone por la derecha y Julián Alvarez, autor de 22 goles y la figura de este Atlético, en la delantera. Antoine Griezmann, con un gol en los últimos nueve duelos, también apunta al once, con la alternativa de Alexander Sorloth.

Todo dependerá, en cualquier caso, de las 93 horas de recuperación de los titulares del pasado miércoles desde el final del partido contra el Real Madrid hasta el inicio del duelo de este domingo contra el Barcelona, con la única baja segura en el conjunto rojiblanco de Ángel Correa, que cumplirá el primero de sus cinco encuentros de suspensión por la expulsión y los insultos al árbitro, Cuadra Fernández, del pasado domingo en Getafe.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente o Molina, Giménez o Le Normand, Lenglet, Reinildo; Giuliano, De Paul o Llorente, Barrios, Gallagher; Griezmann y Julián Alvarez.

Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; y Lewandowski.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco).

Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

Hora: 21.00.

- Posiciones: Atlético de Madrid (3º, 56 puntos); Barcelona (1º, 57 puntos)

- El dato: El Barcelona ganó en sus dos últimas visitas al Metropolitano, por 0-3 y 0-1.

- La clave: La velocidad en la transición ofensiva.

- La frase:

Hansi Flick: "Si ganamos al Atlético, tendremos más confianza"

- Bajas: Correa (sanción), en el Atlético; Ter Stegen, Marc Bernal y Christensen (lesión), en el Barcelona.

- Dudas: De Paul y Koke, en el Atlético.

- Apercibidos: Julián Alvarez, Koke y Giménez, en el Atlético; Gavi, en el Barcelona. EFE