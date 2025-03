Óscar López asegura que Ayuso "es la reina de la mentira" y que los protocolos sanitarios en pandemia "existen"

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha asegurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "es la reina de la mentira" y que los protocolos de derivación de usuarios de residencias a hospitales de la Comunidad durante la pandemia de Covid-19 "existen".

"La señora Ayuso es la reina de la mentira, pero si esos protocolos los hemos visto, existen, si están en el documental, si hay personas, ni usted ni yo estábamos en ninguna residencia dirigida pero quien estaba en las residencias ha afirmado ya, lo ha dicho en una comisión de investigación, que recibieron el protocolo", ha indicado López este sábado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press.

López ha destacado que, tras ver el documental emitido hace unas semanas sobre la gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, y tal y como aparece ahí, el responsable de la patronal de las residencias afirmó que cuando los mayores con seguro privado necesitaban ir al hospital se procedía a llamar a su seguro y se mandaba a una ambulancia.

"Hubo un trato distinto a quien tenía un seguro privado y a quien no, por eso he dicho siempre que no parece lógico que en el siglo XXI una comunidad rica como es Madrid, la vida o la muerte dependan de tener un seguro privado", ha denunciado López.

Preguntado sobre la información que este sábado ha publicado Le Point sobre él, López ha denunciado que "así se fabrica un bulo". En la noticia se informa que el 12 de febrero en la Cumbre por la Acción sobre la Inteligencia Artificial en París, el ministro se reunió con el presidente de Telefónica, Marc Murtra, y el presidente de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, y se especifica que "presionó" a Vivendi para vender su participación en Prisa a empresarios afines.

"Como ministro del ramo me reúno continuamente con dirigentes de grupos de comunicación, en París, en Davos y en Madrid. Este Gobierno no entró en una empresa privada. De una reunión que se produce dentro de una cumbre sobre IA, se fabrica un bulo", ha asegurado López, quien ha detallado que ese encuentro "fue breve, brevísimo, apenas duró dos minutos".

Sobre la declaración de su mano derecha cuando él era jefe de Gabinete de Sánchez, Pilar Sánchez Acera, ante el Tribunal Supremo sobre la filtración del correo entre la pareja de Ayuso y el fiscal de delitos económicos, López ha asegurado que "ese documento lo tenían unas 400 personas la noche anterior y lo habían publicado cuatro medios de comunicación". "Y no es que lo diga ahora, es que 'in situ' le dice a Lobato que está en los medios", según ha contestado López.

"Todo esto es una filfa y un montaje para tapar la verdad, que son los delitos de la pareja de la señora Ayuso que acaban en un ático de lujo. Él mismo ha reconocido los delitos. Es Miguel Ángel Rodríguez quien filtra esto, nadie sabía que la pareja de Ayuso quería pactar con la Fiscalía", ha destacado el ministro.