Mascherano: "Odiaba jugar en césped artificial"

Miami (EE.UU.), 15 mar (EFE).- Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, reconoció este sábado que cuando era jugador odiaba "jugar en césped artificial", al comentar el hecho de que el partido de su equipo este domingo en la MLS contra Atlanta se juegue en esa superficie en el Mercedes Benz Stadium.

"No es lo ideal, pero acá hay muchas canchas en esta condición. Se trata de solucionarlo de la mejor manera. Para mí el fútbol se juega en césped natural. Por mi manera de jugar odiaba césped artificial porque me quemaba todo cuando me tiraba al piso", aseguró Mascherano en la rueda de prensa previa al partido.

"No es algo desconocido, más allá de eso es un campo grande, muy bonito para jugar. Es un gran partido, un gran escenario", añadió.

El Inter Miami visita al Atlanta United tres días después de clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF con un triunfo por 2-0 en Jamaica contra el Cavalier, con goles del uruguayo Luis Suárez y de Leo Messi.

Mascherano confirmó que Messi viajará a Atlanta, tras perderse los últimos dos partidos de la MLS por una sobrecarga. El argentino volvió a competir en Jamaica y disputó 40 minutos.

"Leo se sintió muy bien, más allá de cómo estaba el partido, del campo, entiendo que hubo algunas voces de si corríamos un riesgo, pero teníamos planificado que jugara 30, 45 minutos en Jamaica para volver a tener buenas sensaciones", afirmó Mascherano.

"Al final pudimos encontrar el momento para que lo pudiera hacer y terminó bien", concluyó. EFE

(foto)(video)