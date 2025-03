Marcelino: “El acierto en las áreas ha decidido el partido”

Villarreal (España), 15 mar (EFE).- El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, afirmó este sábado, tras la derrota ante el Real Madrid (1-2), que el “acierto en las áreas” ha sido determinante para decidir el partido.

El asturiano aseguró que su equipo realizó un “grandísimo partido” y que “no mereció el resultado”.

“Ellos tienen jugadores de altísimo nivel y más en la zona ofensiva. No hemos estado lo suficientemente contundentes que requería el partido”, explicó Marcelino, que elogió el “compromiso, esfuerzo y solidaridad” de sus jugadores.

En cuanto al partido, el asturiano señaló que el Villarreal comenzó bien, pero tras el gol “tuvimos 10 minutos que el rival aprovechó por nuestra falta de intensidad defensiva”.

“Es una pena, porque no merecimos perder”, reiteró el preparador del Villarreal, que no le puso ningún reparo a su equipo más allá de la falta de contundencia.

“Creo que hemos hecho un partido brillante, con 23 disparos a puerta. No queda más que insistir. Es una pena. Hemos dado 50 toques en el área rival, pero nos hemos encontrado con falta de acierto y con un portero extraordinario”, explicó Marcelino.

“Ojalá seamos capaces de jugar los partidos que quedan a este nivel, porque perderemos poco”, reflexionó el técnico, que no quiso valorar las palabras de Carlo Ancelotti y su amenaza de no presentar al equipo si no dispone de 72 horas de descanso.

“Es una opinión de Carlo y la respeto profundamente. Yo estoy pendiente del juego y del partido. No me preocupa si el Madrid se presenta o no. Ni entro ni valoro”, finalizó. EFE

