Carolina Molas asegura que su hijo y Tamara Falcó están "muy bien"

La portada de la revista 'Diez Minutos' esta semana ha desatado los rumores sobre una posible crisis matrimonial entre Íñigo Onieva y Tamara Falcó al ver al empresario disfrutar de la noche madrileña junto a un amigo y dos amigas más.

En este contexto, Carolina Molas ha reaparecido ante las cámaras y ha asegurado que su hijo y la Marquesa de Griñón "están de maravilla, están muy bien" al preguntarle por esos rumores.

Además, también ha desvelado que le gustaría que la pareja tuviera un bebé y poder ejercer de abuela: "Sí, bueno... lo que sea, yo mientras ellos sean felices, lo que sea", demostrando su apoyo total a la pareja.

Carolina ha aprovechado también para desmentir que tenga una mala relación con su consuegra, Isabel Preysler, y ha comentado que le felicitó por su cumpleaños: "Sí, claro", aunque no ha desvelado si continúa en Miami: "A mí no me hagas preguntas trampa".

Y... volviendo a esa supuesta crisis entre Tamara e Íñigo, Carolina se sorprendía al preguntarle por las imágenes de su hijo saliendo de un hotel en la capital sin su mujer: "por favor, ¿qué cosas dices? y el día de los enamorados, ¿no? y el día de los enamorados, anda que tenéis unas ideas".

De esta manera, la madre del empresario no da credibilidad a las declaraciones de la presunta testigo ocular: "Bueno, pues me parece fenomenal por el testigo ocular... ¿qué quieres que te diga yo? No, no le doy credibilidad".

Por último, aclaró que su hijo y Tamara sí que pasaron juntos el día de San Valentín: "Lo celebraron muy bien, lo celebraron como las parejas de enamorados lo celebran".