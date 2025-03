Ayuso:"Ha sido un gran día y espero llevarme la Tirreno a casa"

Amplía con más declaraciones de Juan Ayuso

Redacción deportes, 15 mar (EFE).- El español Juan Ayuso (UAE), ganador de etapa y líder de la Tirreno Adriático resaltó el trabajo de todo el equipo, especialmente del mexicano Isaac del Toro, para lanzar el ataque que le permitió hacerse con la "maglia azzurra" de la "Carrera de los dos mares".

"Sabíamos que teníamos que apretar desde el principio de la subida y salió bien. Me alegro de haber podido seguir a rueda de Del Toro, porque con ese viento se podía ahorrar energía", comentó el ciclista de Jávea después de conquistar la cima de Frontignano.

Ayuso, quien hizo varios cambios de ritmo para desarbolar al entonces lìdér, Filippo Ganna, se marchó en solitario para entrar en meta con una ventaja que le permite convertirse en sólido líder a falta de la etapa llana del domingo.

"Me lancé a por todas y rodé a buen ritmo hasta la cima. El último kilómetro seguía siendo duro, pero pude aguantar bien".

Ayuso recordó que en 2024 estuvo 3 días de líder y finalmente fue segundo. En esta ocasión espera llevarse el tridente a casa.

"El año pasado estuve casi toda la semana con este maillot y luego lo perdí ante un corredor más fuerte, este año he estado toda la semana sin este maillot, pero desde hoy lo tengo y espero llevármelo a casa", señaló.

A pesar de los 37 segundos de ventaja sobre Tiberi y 38 respecto a Ganna, el español todavía no quiere cantar victoria, aunque solo falte para el final una etapa sin mayor complicación.

"Quiero decir que la carrera se gana mañana, así que no la he ganado. Si todo va bien este domingo y no hay ningún inconveniente, debería ser un buen día", subrayó.

La Tirreno, dijo Ayuso, es el primer gran objetivo de la temporada pensando en el Giro de Italia.

"Este era un gran objetivo de la primera parte de la temporada de cara al Giro. Realmente me puse como meta ganar esta carrera. Estoy súper orgulloso de mí, del equipo y de todos los que me rodean por ayudarme a lograr esto", concluyó. EFE