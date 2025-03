Ana Mena y Óscar Casas siguen disfrutando de su amor

La revista ¡HOLA! confirmaba el pasado mes de diciembre con unas imágenes la relación entre Óscar Casas y Ana Mena... pero no fue hasta un mes después cuando el actor habló por primera vez ante los medios de su amor con la cantante.

"No me termina de gustar hablar de mi vida privada, la verdad. Cuando era más joven sí que lo compartí más y ahora me he dado cuenta que es mejor. Pues no hablar mucho, ir poco a poco y ella es maravillosa, increíble y espectacular", decía el joven.

Durante todo este tiempo los dos se han mantenido en un segundo plano, intentando pasar desapercibidos ante las cámaras y viviendo su amor con la mayor discreción posible... pero a veces no todo está en sus manos.

Este fin de semana, Óscar y Ana se han dejado ver en la estación de AVE de Madrid cogiendo un tren para disfrutar de una escapada romántica... lo que confirma que su relación va viento en popa.

Los dos tortolitos se conocieron el pasado verano en el rodaje de la película 'Ídolos' y desde entonces los rumores empezaron a sonar con fuerza... sin embargo, no fue hasta meses después cuando vimos por fin las primeras imágenes juntos.