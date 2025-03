Amber Midthunder: Hay que acostumbrarse a ver a una protagonista indígena en Hollywood

Alicia Civita

Miami, 15 mar (EFE).- La actriz Amber Midthunder es la cara más fresca de la nueva camada de artistas indígenas estadounidenses en Hollywood y, según dijo a EFE, sueña con el día en que sea normal ver a mujeres que lucen como ella liderando proyectos cinematográficos.

"Es importante, dentro del entretenimiento y la cultura pop, que nos acostumbremos a ver nuestros propios rostros en posiciones como esta, donde sea completamente normal ver a una chica nativa como protagonista romántica en una película de acción", indicó Midthunder.

Es justamente lo que hace como Sherry, la protagonista femenina de 'Novocaina', la película en la que comparte carteles con Jack Quaid y Ray Nicholson. "Deberíamos estar en un nivel en el que ocupemos ese espacio sin que sea algo especial", agregó poco antes de presentar esta semana la cinta en Miami (EE.UU.).

El papel la ha posicionado como una de las actrices indígenas estadounidenses con más visibilidad y una de las pocas que ha tenido una carrera diversa que incluye las películas 'Prey', la precuela de 'Predator' y 'Centurion: The Dancing Stallion' (Centurión XII) y las series 'Avatar: The Last Airbender' (Avatar: La leyenda de Aang), 'Roswell, New Mexico', 'Legion' y 'Reservation Dogs' en televisión.

Además, con 27 años y una carrera de dos décadas, es una de las más jóvenes del grupo que también incluye a la nominada al Oscar Lily Gladstone ('Killers of the Flower Moon' Los Asesinos de la Luna) Q'orianka Kilcher, Kawennáhere Devery Jacobs y Julia Jones.

"Hay muchos tipos de representación y necesitamos muchas más discusiones sobre el tema", subrayó, pero una de las conversaciones que considera esenciales es el desafiar estereotipos para escapar de "la trampa del encasillamiento", que sufren muchos actores que representan a minorías en Estados Unidos.

De hecho, la ascendencia de Midthunder es tan diversa como los papeles que aspira a interpretar a lo largo de su carrera. Su madre es de familia tailandesa y china. Su papá es de familia Hunkpapa Lakota, Sisseton Dakota y Sahiyaiyeskabi Assiniboine. Ella nació en la Nación Navaja y se identifica como ciudadana de la Reservación Fort Peck de las tribus Sioux y Assiniboine, situada en el noreste del estado de Montana.

En su carrera, que comenzó a los siete años, ha interpretado todo tipo de personajes, incluyendo algunos latinos y hasta manga. Aunque asegura no tener géneros favoritos, en estos momentos está conectada con las cintas que provocan un alza en la adrenalina.

"Me encantan las películas de acción, tanto como fan como actriz. Creo que son muy divertidas y es un género muy versátil. He tenido la gran fortuna de trabajar con personas increíbles en este género, así que mis planes son seguir", expresó.

Sin embargo, su prioridad es interpretar mujeres como Sherry en 'Novocaina', un papel que describe como "especial" y "más complicado" que el típico interés romántico en este tipo de películas. "Ella es un poco más compleja, un poco más atrevida. Eso fue lo que realmente me interesó de este personaje".

En la historia, Sherry es secuestrada por unos asaltantes de bancos tras comenzar una relación romántica con su jefe Nathan Cain (Quaid), un hombre que sufre de insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis (CIPA), una enfermedad genética que se caracteriza por la incapacidad de sentir dolor y percibir la temperatura y la falta o disminución del sudor (anhidrosis). EFE

(foto)(video)