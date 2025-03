Vantage Markets se adjudica cuatro prestigiosos reconocimientos en los International Business Magazine Awards 2025

PR Newswire

PORT VILA, Vanuatu, 14 de marzo de 2025

PORT VILA, Vanuatu, 14 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- Para Vantage Markets, es un honor recibir reconocimiento por sus logros en el sector de operaciones con CFD, el que se ve reflejado en los cuatro premios principales recibidos en los International Business Magazine Awards 2025:· Bróker más confiable de América Latina 2025

· Bróker más confiable del mundo 2025

· Mejor plataforma global de trading de activos múltiples 2025

· Mejor programa global de afiliados en divisas 2025

Estos premios ratifican el compromiso de Vantage con la confianza, la transparencia y la innovación, a la vez que consolidan su posición como un bróker líder dedicado a empoderar a los traders y a los socios.

La International Business Magazine Awards es una plataforma de prestigio mundial que celebra los logros excepcionales en diversos sectores, como el bacario, el financiero, de inversiones y de tecnología. Estos premios, que reconocen a empresas destacadas por su excelencia, liderazgo e innovación, reflejan la dedicación de Vantage a prestar servicios de trading con CFD de primer nivel.

La obtención de los premios "Bróker más confiable del mundo 2025" y "Bróker más confiable de América Latina 2025" es testimonio de la confianza que los traders depositan en el entorno de trades seguro, transparente y centrado en el cliente de Vantage. Con su oferta de tecnología de vanguardia, ejecución con baja latencia y condiciones de trading competitivos, Vantage sigue liderando el sector de CFD en términos de confiabilidad y confianza de los clientes.

El reconocimiento de "Mejor plataforma global de trading de activos múltiples 2025" otorgado a Vantage destaca los esfuerzos continuos de la empresa por brindar a los traders acceso a una gama diversa de clases de activos a través de CFD, como divisas, índices, materias primas y acciones. Sus herramientas de trading avanzadas, ejecución fluida y sólida infraestructura convierten a la plataforma en la opción principal para traders de CFD en todo el mundo.

Asimismo, el premio "Mejor programa global de afiliados en divisas 2025" es testimonio del compromiso de Vantage de establecer asociaciones sólidas y mutuamente beneficiosas. El Programa de afiliados en divisas de Vantage, con estructuras de comisiones competitivas, sistemas de seguimiento avanzados y soporte para socios dedicado, es uno de los más satisfactorios en el sector de CFD.

Shankar Shivaprasad, Director Ejecutivo y Editor en Jefe de International Business Magazine, compartió sus reflexiones sobre los logros de Vantage:"Las herramientas de gráficos avanzadas, junto con ejecuciones de órdenes precisas y rápidas en una plataforma intuitiva y estable, llevaron a Vantage Markets a adjudicarse el título de "Bróker más confiable del mundo 2025". Este premio también reconoce la disponibilidad de la variedad más amplia de instrumentos negociables con CFD. Nuestro jurado, consideró la transparencia y la estructura de comisiones competitivas de la plataforma, y tomó una decisión unánime luego de evaluar a varios nominados de todo el mundo. Luego de tener en cuenta el cumplimiento estricto de diversos estándares normativos, International Business Magazine revisó una amplia variedad de clases de activos y programas de afiliados en divisas accesibles mediante las plataformas de Vantage. Los miembros de nuestro jurado consideraron estas características notables de la plataforma y la declararon "Mejor plataforma de operaciones de múltiples activos", y extendieron su reconocimiento a su eficaz programa de afiliados en el mercado de divisas".

Marc Despallieres, Director Ejecutivo de Vantage Markets, quiso expresar su gratitud por el reconocimiento:"Estos premios reflejan el trabajo arduo y la dedicación de todo el equipo de Vantage. La confianza es la base de todo lo que hacemos y adjudicarnos el título de "Bróker más confiable" constituye un logro que nos enorgullece profundamente. Nos esforzamos de manera continua por ofrecer a los operadores una experiencia de trading de múltiples activos sin igual y este reconocimiento ratifica nuestro compromiso de brindar transparencia, innovación y soluciones de operaciones de clase mundial. Otro motivo de gran orgullo para nosotros es nuestro Programa de afiliados en divisas, que apoya a nuestros socios en todo el mundo con las herramientas y el soporte que necesitan. Este reconocimiento de International Business Magazine incentiva aún más nuestra misión de ir a la vanguardia en el sector con excelencia e innovación".

Mientras Vantage sigue creciendo e innovando, estos premios sirven como una base sólida para desarrollar nuevos avances en tecnología de trading, acceso al mercado y soluciones centradas en el cliente. Vantage mantiene su compromiso de ofrecer experiencias de trading de primer nivel y de mejorar sus ofertas para apoyar a los operadores y socios en la toma de decisiones informadas.

Para obtener más información sobre los servicios galardonados de Vantage, visite Vantage Markets.

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o "Vantage") es un bróker de activos múltiples de CFD que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar productos de contratos por diferencia (CFD), que incluyen divisas, materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.

Con más de 15 años de experiencia en el mercado, Vantage trasciende el rol de bróker, ya que brinda un ecosistema de trading confiable, una aplicación móvil de trading premiada y una plataforma para operar fácil de usar que permite a los clientes aprovechar las oportunidades en los tradings. Descargue la aplicación Vantage de App Store o Google Play.

opere de forma más inteligente @vantage

ADVERTENCIA DE RIESGO: Las operaciones con CFD conllevan riesgos significativos. Usted podría perder mucho más que su inversión inicial.

Descargo de responsabilidad: este artículo se proporciona solo con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, una oferta ni una solicitud de ningún producto o servicio financiero. El contenido no está destinado a residentes de ninguna jurisdicción en la que su distribución o utilización sea contraria a la legislación o normativa locales. Los premios mencionados son otorgados en virtud de los criterios independientes de International Business Magazine y no implican una autorización normativa ni la disponibilidad de servicios en todas las regiones. Se recomienda a los lectores que busquen asesoramiento profesional independiente antes de tomar cualquier decisión financiera o de inversión. Todo uso que haga de la información presentada es estrictamente por su cuenta y riesgo.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2632870/Vantage_Markets_Recognised_Four_Prestigious_Awards_International_Business_Magazine_Awards.jpgLogotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2506103/5196826/Vantage_15_Logo_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/vantage-markets-se-adjudica-cuatro-prestigiosos-reconocimientos-en-los-international-business-magazine-awards-2025-302401820.html

FUENTE Vantage