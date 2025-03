Trinity Rodman, la estrella de la NWSL, pone la mirada en Europa

Washington, 14 mar (EFE).- Trinity Rodman firmó en su día el contrato más lucrativo de la NWSL. Con solo 19 años, 1,1 millones de dólares por cuatro años con el Washington Spirit. Tres años después, expresa su deseo de jugar en Europa. "Creo que me arrepentiría si me retirara sin haberlo hecho. Así que creo que es solo una cuestión de cuándo”. La propietaria del Spirit, Michele Kang, es también la dueña del Olympique de Lyon.

En estos tres años, Rodman se ha colgado el oro olímpico en París, quedó novena en la votación del Balón de Oro en 2024 y llevó al Spirit al subcampeonato de la NWSL el año pasado.

Sin embargo, su estatus como la mejor pagada de la liga ya es cosa del pasado. Mallory Swanson (Chicago Red Stars), Racheal Kundananji (Bay FC) y Barbra Banda (Orlando Pride) firmaron contratos que oscilan entre los 2 y 2,5 millones de dólares.

Aun así, el mejor contrato -con cifras confidenciales- lo tiene Sophia Smith de los Portland Thorns, quien recientemente anunció su embarazo con el jugador de los Arizona Cardinals de la NFL Michael Wilson.

A Smith, Swanson y Rodman se les conoce como el 'Triple Espresso' de la selección estadounidense, un trío llamado a heredar el legado de leyendas como Megan Rapinoe, Alex Morgan y Carli Lloyd.

El entrenador de Rodman en el Spirit, el gallego Jonatan Giráldez -campeón de dos Champions League con el Barcelona-, la definió en una entrevista con Efe en octubre pasado como una jugadora diferencial con una "capacidad especial como atleta".

"Cuando está esprintando, tiene la capacidad de acelerar y eso es muy difícil. Hay muy pocas jugadoras deportistas en el mundo que lo puedan hacer", explicó Giráldez, que también destacó su "golpeo espectacular con las dos piernas".

Hija de una leyenda de los Chicago Bulls, el siempre polémico Dennis Rodman, con quien tiene una relación complicada, la joven futbolista ha visto cómo varias estrellas de la liga han puesto rumbo a Europa en los últimos meses.

El caso más destacado es el de su compañera de selección, Naomi Girma, quien fue traspasada al Chelsea por 1,1 millones de dólares, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del fútbol femenino.

En una entrevista con ESPN esta semana -la del arranque de la NWSL-, Rodman dejó claro que su futuro está en Europa.

"Siempre he pensado en jugar en el extranjero en algún momento de mi carrera", aseguró la delantera del Spirit. "Creo que me arrepentiría si me retirara sin haberlo hecho. Así que creo que es solo una cuestión de cuándo", añadió.

La NWSL ha demostrado ser una liga en crecimiento, competitiva, que llena estadios y con muchos recursos, pero los salarios son menores que en Europa y no puede competir con el atractivo de una Champions League.

Falta ver qué ofertas recibe Rodman de Europa, especialmente si llega al verano, momento en el que, sin haber renovado con el Spirit, estará legalmente habilitada para negociar su futuro.

Algo a tener en cuenta es que la propietaria del Spirit, Michele Kang, es también la dueña del Olympique de Lyon francés, el equipo femenino más laureado del mundo. EFE