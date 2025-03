Senador demócrata Schumer se retracta de amenaza de cierre de gobierno de EE.UU.

(Bloomberg) -- El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, tenía dos opciones a medida que avanzaba el reloj hacia la fecha límite de financiación del gobierno: abandonar su amenaza de bloquear el proyecto de ley republicano o forzar un cierre el 15 de marzo.

El legislador neoyorquino optó finalmente por el camino de menor resistencia tras un día de polémicas reuniones entre los demócratas, que esperaban utilizar su limitada influencia en un paquete de gastos para incluir algunas restricciones a la cruzada de recorte de costos de la agencia DOGE de Elon Musk.

Las maniobras políticas ocurrían mientras los mercados, asustados por la campaña de aranceles del presidente Donald Trump, han estado en franca retirada. El S&P 500 cayó un 1,4% en el día, y acumula una más de más de 10% en tres semanas, el umbral para una corrección técnica. En el año ha caído más de un 6%. El Nasdaq 100, también en corrección, cayó un 1,9% en el día.

Los demócratas se han presentado como la voz de la razón en el Washington de Trump. Varios moderados estaban preocupados por las consecuencias políticas de un cierre del gobierno y querían concentrarse en batallas mayores sobre Medicaid y otros beneficios gubernamentales.

Sin embargo, la decisión de Schumer, que garantizaría que el gobierno permanecerá abierto, también aliena a un número creciente de votantes y legisladores frustrados con la torpeza del partido para responder a Trump.

La representante progresista Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York había instado anteriormente a Schumer a no capitular.

“Los demócratas de los escaños más difíciles de Estados Unidos se jugaron el cuello para proteger a la gente”, dijo en una publicación en las redes sociales. “El Senado tiene que luchar”.

Algunos demócratas más extremos claman por una confrontación para frenar los esfuerzos de Trump y Musk por desmantelar enteras agencias federales. E incluso algunos moderados, entre ellos Mark Warner, de Virginia, y Mark Kelly, de Arizona, también estaban listos para el choque.

La tensión dentro de la bancada demócrata era evidente el jueves. Se podían oír gritos por tercer día consecutivo fuera de un almuerzo del partido a puerta cerrada. La creciente lista de moderados que buscaban luchar contra los republicanos parecía indicar un cambio radical, que hacía mucho más probable un cierre.

Ese impulso duró poco. Apenas unas horas después, Schumer dio marcha atrás en un discurso en el pleno del Senado, a menos de 30 horas de que la financiación del gobierno caducara.

Los republicanos necesitarían que siete demócratas se unan a Schumer, quien no quiso decir si ahora había suficientes votos dentro de su partido para superar un bloqueo. Los “síes” necesarios podrían provenir de un número de senadores como Gary Peters, de Michigan, que no se ha pronunciado sobre su voto.

Los demócratas, indicó Schumer, votarían en conciencia sobre la legislación y no según las indicaciones del liderazgo. Pero el veterano líder tiene mucha influencia dentro de la bancada y es probable que reúna suficientes apoyos para evitar un cierre.

Un cierre sería “mucho peor” para el país que aceptar el paquete de financiación republicano y “daría a Donald Trump y a Elon Musk carta blanca para destruir servicios gubernamentales vitales”, dijo Schumer.

Añadió que un cierre también haría difícil centrar la atención pública en las críticas a las políticas económicas de Trump y la agitación en los mercados financieros por las amenazas arancelarias del presidente.

Schumer no identificó concesiones que recibió para permitir el proyecto de ley de gastos.

Había declarado sólo un día antes que su partido bloquearía una medida republicana para financiar el gobierno hasta el 30 de septiembre y es instó a aceptar en su lugar un plan demócrata de financiación a corto plazo hasta el 11 de abril.

Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron el martes una ley para financiar el gobierno, desafiando a los demócratas moderados del Senado a bloquear la medida por sus objeciones. A continuación, abandonaron Washington para tomarse un descanso de dos semanas.

En el Senado, se necesitan 60 votos para eliminar los obstáculos conocidos como el “filibustero” y los republicanos solo cuentan con 53 senadores. El republicano Rand Paul, de Kentucky, ha dicho que se opone al paquete de gastos del su propio partido.

La votación sobre el proyecto de financiamiento está prevista para el viernes en la tarde.

