Manu Tenorio y Silvia Casas, más unidos que nunca, zanjan los rumores de crisis en el día más especial para el artista

Los últimos meses han sido muy complicados para Manu Tenorio. Desde que el pasado septiembre salió a la luz el problema que tenía con unos inquiokupas en su casa de Sanlúcar de Barrameda, no ha dejado de protagonizar polémicas.

Mientras los inquilinos de su propiedad negaban la mayor y acusaban al artista de no pagar la comunidad, surgían los primeros rumores de crisis con Silvia Casas, especulándose con que el andaluz habría escrito mensajes por redes sociales a mujeres con pareja. Duros momentos que afectaron a la salud mental de Manu, que recientemente reconocía que ha sufrido una depresión de la que poco a poco está consiguiendo salir gracias al apoyo incondicional de sus seres queridos, y a su pasión por la música.

Dejando atrás esta dura etapa, el cantante ha presentado su nuevo disco, 'El Origen', ante su público sevillano en la Fundación Cajasol. Un concierto muy especial en su ciudad natal en el que mostró su mejor versión -derrochando un chorro de voz ante unas seguidoras entregadas-, al que asistieron rostros conocidos como Raquel Revuelta, Alejandra Osborne o José María Gil Silgado, y en el que como no podía ser de otro modo ha estado arropado por su mujer.

Zanjando definitivamente los rumores de distanciamiento, la pareja -que se casó en 2008 y tiene un hijo en común, Pedro (11)- se ha mostrado especialmente cómplice ante las cámaras y, además de posar con su mejor sonrisa compartiendo confidencias y miradas de amor, no han dudado en darse un romántico beso, dejando claro que están más enamorados que nunca.

"Nosotros no tenemos que callar ninguna boca, la verdad. Nosotros estamos bien juntos, disfrutando mucho. Seguimos enamorados. Seguimos como el primer día. Son muchos años ya y, gracias a Dios, eso es un regalo. Así que la verdad es que yo, por mi parte, bien" ha asegurado Manu ante la orgullosa mirada de Silvia.

"El último año ha sido un año convulso, ha sido un año complicado. Y me parece que parte de la terapia que a mí me va a ayudar a recuperarme y que forma parte de las pautas que estoy siguiendo para volver a ser el que yo siempre he sido, pasan por reencontrarme con mi público, con mi gente y con mi ciudad. Un concierto íntimo, para un público selecto, y me apetece mucho disfrutar de mi música, de mi tierra, y de la gente que viene a darme amor y darme cariño" ha reconocido emocionado el cantante emocionado por volver a subirse a un escenario en su ciudad natal.

Un "año convulso" que Silvia ha llevado, como nos ha contado, "como todas las casas cuando hay un familiar que tiene un problema, pues ayudándole y motivándolo y dirigiéndole también para pedir ayuda, porque a veces es bueno pedir ayuda, hay que ir al médico, hay que cuidarse y bueno, pues como hubiese hecho cualquier persona, lo normal".

Respecto a las especulaciones sobre su relación, la periodista ha confesado que "en todas las casas, en todas las familias, en todas las relaciones de amistad, de pareja, pasan cosas y la vida no es lineal, entonces pues simplemente hay que surfear las olas que nos vienen y bueno, y a seguir y a confiar y a quererse y a ayudarse, que para eso estamos.