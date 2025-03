La séptima etapa de la París-Niza se recorta en 38 kilómetros

Redacción deportes, 14 mar (EFE).- La organización de la París-Niza ha decidido recortar la séptima jornada de la carrera, prevista para este sábado con final en el alto de Auron, debido a las condiciones meteorológicas, pasando de 147,8 kilómetros a 109,3.

"La llegada prevista a Auron no se ve afectada pero no se cumplen las condiciones de seguridad para tomar el puerto de La Colmiane y, en particular, su descenso. Así, los corredores dejarán a su derecha la Côte de Belvédère y el Col de La Colmiane inicialmente previstos, después de 55,8 km, para continuar por el valle del Var y luego por el de Tinée", informa la organización.

La decisión se ha tomado tras acordarlo con el ayuntamiento de Niza, la región Métropole Nice Côte d’Azur, la prefectura de los Alpes Marítimos y tras consultarlo con el colegio de comisarios de la Unión Ciclista Internacional, los representantes de los equipos y de los corredores (AIGCP y CPA).

La séptima etapa tendrá una longitud de 109,3 kilómetros en lugar de los 147,8 previstos inicialmente. EFE