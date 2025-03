Isa Pantoja responde con contundencia a Raquel Bollo

Nuevo capítulo en la guerra abierta que mantienen Isa Pantoja y Raquel Bollo desde que Asraf Beno, Manuel Cortés y Alma Bollo coincidieron en 'Supervivientes' hace dos años. Hace unos días la hija de Isabel Pantoja se pronunciaba sobre la quedada de Anabel Pantoja y David Rodríguez en Sevilla con amigos y familiares como Kiko Rivera, Irene Rosales o la propia Raquel, para presentarles a la pequeña Alma.

Indirente, la peruaba aseguraba que no había recibido invitación, pero que tampoco hubiese ido porque no quería coincidir con algunas personas de las que no se "fiaba", en clara referencia a la exmujer de Chiquetete.

Un dardo al que Raquel ha respondido en 'TardeAR', arremetiendo contras Isa y contra Asraf. "Solo voy a decir una cosa. Pero mira, el tema de 'Supervivientes' supéralo. Está más que superado. ¿Sabes lo que es salir de supervivientes y tener tantos amigos? ¿Sabes lo que es quedarte a las puertas de la final y que no te hable nadie? Supéralo tú" ha espetado, revelando que el marroquí no conserva ninguna amistad de su paso por el reality.

"Yo lo que no supero es lo mal que lo hiciste con las personas que tú dices que querías. Eso es lo único que me duele porque yo siempre he defendido y cuando tú has tenido la oportunidad de mostrar un cariño hacia ellos, has hecho todo lo contrario por un concurso. Pero, bueno, ¿sabes qué? Al final mis hijos están ahí, hablan bien de su madre, han hablado siempre bien de su padre a pesar de... Así que aplícate el cuento" añadía demoledora.

Y, lejos de quedarse ahí, Bollo ha dejado caer que a Isa le viene bien hablar de ella para tener algún tema porque "ya estaba exprimiendo al máximo" el tema de su polémica con su madre y su hermano Kiko y "necesitaba cambiar de tercio ¿O es que te ha venido ahora bien Raquel para descansar la otra línea?". "Yo de tí tampoco me fío porque en pleno directo yo saco la cara por ti, acusando a un niño de maltrato y después se demuestra que es mentira. Y esa me la comí yo" ha zanjado.

Durísimos reproches a los que Isa ha respondido con firmeza este viernes a su llegada a Madrid ante las cámaras de Europa Press: "Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo cuando hice mi 'De Viernes' hablé de mí, Ángela Portero me preguntó por mi primo, yo dije que no iba a hablar de él porque él no había estado en ese momento, justo en ese espacio, y entonces no la nombré y ella se marcó un 'De Viernes' hablando o justificando cosas que ella ni había visto ni había estado, entonces solo eso. Quien habla de quien, no aclares que oscurece" ha sentenciado demoledora, dejando claro que fue Raquel quien empezó a hablar de ella y no al contrario.

Respeto a si es cierto que Manuel y Alma conservan un montón de amigos tras 'Supervivientes' y en cambio a Asraf y a ella no les habla nadie, la hija de la tonadillera no ha podido contener la risa. "Es que no voy a decir nada porque ella no está para hablar de amistades ni de compañeros en un reality o lo que sea, porque sus excompañeros de trabajo tampoco le tienen mucho cariño, parece" ha añadido tajante.