Iñigo Martínez: "Renovar otro año más era un reto muy importante"

Barcelona, 14 mar (EFE).- El central del Barcelona Iñigo Martínez, que este jueves amplió oficialmente su vínculo con el club catalán hasta el 30 de junio de 2026, ha asegurado que "renovar otro año más era un reto muy importante".

"Sabía que era complicado llegar aquí, donde jugar de por sí ya es complicado, y ganar esta confianza lo es aun más. Renovar otro año más era un reto muy importante y así es como me lo he tomado durante este tiempo. Y poco a poco, a base de trabajo y sufrimiento, lo he podido conseguir", ha afirmado el zaguero en declaraciones a los medios del club catalán.

Martínez, de 33 años, ha remarcado que es "una alegría tremenda", tanto para él como para su familia, el hecho de continuar un curso más en el Barça, al que ha definido como "el mejor equipo del mundo" y del que ha destacado que "desde el primer minuto confió plenamente" en sus capacidades.

"Estoy bien, con ganas de que lleguen los partidos. Tenemos una serie de partidos difíciles que también ilusionan. Este es un año ilusionante. Estamos muy bien y sabemos que, si estamos así de bien y mantenemos este nivel, habrá opciones de ganar muchos más títulos. Esperemos que así sea", ha añadido.

El futbolista de Ondarroa llegó libre procedente del Athletic Club en la temporada 2023-24 y, tras un primer curso irregular marcado por las lesiones, se ha afianzado como un titular indiscutible para el técnico Hansi Flick.

Su conexión con Pau Cubarsí, su inteligencia táctica clave para trazar la línea de fuera de juego y su ascendencia con los jóvenes lo han convertido en un puntal para el entrenador alemán, que le ha hecho participar en 33 partidos -32 de titular-, en los que Martínez ha marcado 3 goles y ha repartido 4 asistencias. EFE