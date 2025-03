EE.UU. declara persona 'non grata' al embajador de Sudáfrica

Washington, 14 mar (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró este viernes persona 'non grata' al embajador de Sudáfrica en el país tras considerar que odia a Estados Unidos y a su presidente, Donald Trump.

"El embajador de Sudáfrica en Estados Unidos ya no es bienvenido en nuestro gran país. Emrahim Rasool es un político racista que odia a Estados Unidos y a @POTUS. No tenemos nada que discutir con él, por lo que se le considera persona non grata", dijo en X.

Rubio acompañó su mensaje de un link del digital de ultraderecha Breitbart que recoge que el diplomático dijo este viernes en un seminario sobre política exterior que Trump está liderando un movimiento supremacista blanco en Estados Unidos y el mundo.

Rasool se pronunció en el centro de investigaciones MISTRA en Johannesburgo.

"Lo que Trump está lanzando es un ataque contra quienes ostentan el poder, al movilizar un supremacismo contra ellos, tanto en el país como -creo que lo he ilustrado- en el extranjero", dijo en el vídeo publicado por Breitbart.

En ese sentido, según el embajador, "el ataque supremacista contra quienes ostentan el poder" se ve en la política interna estadounidense, el movimiento MAGA (Hacer que Estados Unidos sea Grande de Nuevo) como respuesta no solo a un instinto supremacista, sino a datos muy claros que muestran grandes cambios demográficos en EE.UU., donde se proyecta que el electorado estadounidense será 48% blanco".

Rasool fue embajador de Sudáfrica de 2010 a 2015, bajo la Administración del demócrata Barack Obama (2009-2017), y se reincorporó de nuevo al cargo este año bajo el Gobierno de Joe Biden. EFE