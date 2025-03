Doctor Cabeza: "Me gustaría saber en qué zona de la Costa Blanca veranea Marciniak"

Jenaro Lorente

Madrid, 14 mar (EFE).- El doctor Alfonso Cabeza Borque, que fue presidente del Atlético de Madrid de 1980 a 1982, declaró este viernes a EFE que continúa "indignado", en relación a la polémica de la semana, el penalti convertido en gol por Julián Alvarez en la serie de cinco lanzamientos ante el Real Madrid en la Liga de Campeones e invalidado por el árbitro, el polaco Scymon Marciniak; y se preguntó "en qué parte de la Costa Blanca veranea" el colegiado.

"Aún no me lo creo. Con el Madrid toda la vida nos ha pasado algo, pero lo del penalti de Julián Alvarez el otro día es increíble. No lo había visto nunca. Mira que en mi época de presidente nos robaron una Liga y pasaba de todo, pero lo de Julián es la leche", manifestó el expresidente rojiblanco, de 85 años.

Cabeza, que accedió a la presidencia del Atlético en julio de 1980 tras la dimisión un mes antes de Vicente Calderón y después de ser el único candidato que reunió la firmas necesarias para su elección, protagonizó entonces un mandato controvertido. Fue sancionado durante dieciséis meses por sus declaraciones en contra de la Federación Española y de los árbitros, lo que provocó su dimisión en julio de 1982.

"En mi segunda temporada nos robaron la Liga por mis declaraciones. Nos pasó de todo. Lo que ha ocurrido con el Barcelona y Negreira no es nuevo, había sucedido en mi etapa con José Plaza (entonces presidente del comité de árbitros) y el Real Madrid. Los dos equipos, Real Madrid y Barcelona, eran y siguen siendo los más beneficiados en España y en Europa. Toda la vida ha sido así", dijo a EFE Cabeza, que compaginó su presidencia en el club rojiblanco con el cargo de director del madrileño Hospital de La Paz.

Sobre la ronda de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, Alfonso Cabeza fue rotundo. "Nos han robado la eliminatoria. En el partido de ida el segundo gol de Brahim es fuera de juego de Vinicius. Que no nos cuenten milongas que la foto engaña. Vinicius estaba en la trayectoria del balón y le tapa la visión a Oblak".

"Lo que ha pasado en la vuelta con el penalti de Julián lo supera todo. No nos enteramos nadie de que le habían anulado el tanto. No hay ninguna imagen en la que se vea claramente que le pega dos veces al balón. Es un resbalón sin más y gol. Si ya nos costaba pasar eliminatorias a los penaltis, ahora va a dar igual porque si es gol nos lo quitan", expresó.

El colegiado Marciniak protagonizó la pasada campaña otra acción muy protestada, en la vuelta de semifinales de la Champions el Real Madrid venció 2-1 al Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu.

En los últimos minutos del partido anuló un tanto a Matthijs de Ligt al pitar fuera de juego previo en el inicio de la jugada. Una decisión errónea, porque Marciniak no dejó acabar la jugada para la entrada del VAR y del fuera de juego semiautomático. El tanto hubiese significado el empate a dos, mismo resultado que en la ida, y hubiese llevado a la prórroga.

"Por eso", acotó el doctor Cabeza. "Me gustaría saber en qué zona de la Costa Blanca va a veranear este árbitro. El año pasado tuvo ese error y este año le anula el penalti a Julián. Los dos errores a favor del Real Madrid. Los árbitros son ahora peores que en mi época. El VAR no ha arreglado nada. Siguen mangoneando lo que quieren, da igual que sea desde el césped o delante de un monitor de televisión", añadió el único expresidente vivo del Atlético. EFE