Crónica del Barça - Partizán, 87-80

El Barça ha ganado este viernes por 87-80 al Partizán de Belgrado en la jornada 29 de la temporada regular de la Euroliga, con un destacado papel del escolta neoyorquino Kevin Punter en las filas del equipo culé, que se resguarda en la frontera entre las posiciones del 'play-in' y la zona de acceso directo a los 'playoffs' de cuartos de final.

Tras un mes en el dique seco por una lesión en su hombro izquierdo, Kevin Punter era el gran protagonista de este compromiso en el Palau Blaugrana. No en vano, y a pocos segundos del salto inicial, el escolta con pasaporte serbio saludó a todo el 'staff' técnica del Partizán, club donde militó desde el verano de 2021 hasta el verano de 2024.

Pero Punter y sus actuales compañeros se vieron arrollados por el comienzo del equipo serbio. Inauguró el marcador un triple de Sterling Brown desde el lateral derecho de la cancha, seguido de otro triple de Isiaha Mike desde el lateral opuesto y de una canasta de ataque a contrapié de Vanja Marinkovic, ex de Valencia Basket y Saski Baskonia.

Los locales despertaron con un triple de 'catch and shoot' anotado por Álex Abrines desde un lateral. Sin embargo, una penetración al aro de Brown forzó que Joan Peñarroya gastase su primer tiempo muerto, y sus pupilos no volvieron concentrados, pues concedieron un triple liberado a Mike. Por el momento, el Partizán no echaba de menos a Gabriel Lundberg.

El escolta danés, que había viajado a Barcelona, enfermó a última hora y no disputó este partido. Con menor rotación en su rival para los puestos exteriores, el Barça podría hallar ahí una baza con el rol de Tomas Satoransky. Y precisamente el base checo se apuntó a encestar con un robo, carrera y mate para mitigar el mal arranque blaugrana (7-13).

Pero enfrente seguía enchufado Mike, autor de un tercer triple en ese comienzo brillante del Partizán, que de nuevo tuvo un +10 después de un robo y mate fácil de Frank Ntilikina. Quedaba solamente una posesión por jugarse en el primer periodo, que la bordó el Barça para abrochar el cronómetro con un triple de Darío Brizuela que las gradas celebraron.

Fue el preludio de la reacción azulgrana, guiada por otro triple de Punter y que situó el 30-32. El ex del Partizán fue entonces una pesadilla para sus antiguos compañeros, como demostró su asistencia para el 'alley-oop' de Justin Anderson, una instancia que repitió el propio Anderson a pase de Willy Hernangómez, culminando la remontada (37-36).

Por si fuera poco, de inmediato un triple lateral de Punter prolongó la alegría de los aficionados locales, y encima Chimezie Metu se unió desde la 'pintura' a ese festival anotador. Un gran mate suyo, en la cara de Brandon Davies, sirvió para establecer el 43-36 a 3:04 del descanso.

El parcial de los de Peñarroya estaba abierto y, casi sobre la bocina de irse a vestuarios, coló Abrines otra canasta esquinada de tres puntos (54-41). A tenor de esa inercia, Satoransky inauguró la segunda mitad con otro acierto desde el perímetro, si bien el Partizán había recargado pilas en el intermedio y fue limando poco a poco su desventaja.

Impulsado por sendos triples de Marinkovic y Davies, el cuadro serbio llegó a ir tres abajo (68-65), justo antes de que Metu metiera un triple de alivio y que Brizuela hilvanó con otra canasta para estirar al Barça (73-67), de cara a un cuarto y definitivo periodo que se antojaba intenso.

Carlik Jones había tomado la responsabilidad ofensiva en el plantel entrenado por el veterano Zeljko Obradovic, curtido en millones de batallas. Bajo ese aura de voltaje creciente, ambos equipos retomaron sin puntería el juego sobre el parqué. Pero como ejemplo y mal fario para los visitantes, el balón hizo la 'corbata' en un lanzamiento del propio Jones.

Tres minutos y medio tardó en moverse el marcador, por obra de 'Sato', a lo que respondieron un triple de Brown y un acierto en poste medio de Curlik Jones. El reloj se esfumaba y el Barça gestionó bien sus posesiones, además de anotar los tiros libres. Aunque Mike logró su cuarto triple en cinco intentos (77-75), murieron en la orilla los serbios.

Entre revisiones arbitrales, la quinta falta de Marinkovic y el tino de Punter desde la línea de personal, el partido se consumió y otorgó al equipo barcelonés un triunfo clave en sus aspiraciones de ocupar una de las posiciones del 'top 6'. Ahora su balance es de 16-13, dejando a su rival de este viernes algo más abajo, con un registro de 15-14.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 87 - PARTIZÁN, 80 (54-41, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (11), Abrines (9), Parker (8), Parra (2) y Metu (16) --quinteto inicial--; Brizuela (7), Punter (25), Sarr (-), Fall (-), Anderson (7) y Hernángomez (2).

PARTIZÁN: C. Jones (14), Marinkovic (11), Brown (16), Mike (16) y Davies (11) --quinteto inicial--; Lakic (-), Ntilikina (5), Washington (-), Pokusevski (-) y T. Jones (7).

--PARCIALES: 25-32, 29-9, 19-26 y 14-13.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Pastusiak y Peerandi. Eliminaron por faltas personales a Marinkovic en el Partizán.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana, 6.551 espectadores.