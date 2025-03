China crítica acuerdo de venta de puertos en Panamá a BlackRock

(Bloomberg) -- Las acciones de CK Hutchison Holdings Ltd. se desplomaron el viernes después de que la principal oficina china para asuntos de Hong Kong volviera a publicar un duro ataque contra la decisión del conglomerado de vender su participación en puertos de Panamá, una medida que habría buscado apaciguar al presidente de EE.UU., Donald Trump.

El comentario que la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao colgó en su página web, apareció originalmente en el periódico Ta Kung Pao y advertía a las empresas de que tuvieran mucho cuidado sobre de qué “lado debían situarse”.

En ella se decía que usuarios de las redes sociales habían acusado al conglomerado fundado por el multimillonario Li Ka-shing de “arrastrarse”, de ignorar los intereses de China y de “vender a todo el pueblo chino” en el acuerdo anunciado la semana pasada.

Las acciones de CK Hutchison cayeron hasta un 6,7% el viernes por la mañana, su mayor baja desde septiembre de 2022, lo que refleja la preocupación de que Pekín busque intervenir en la venta. La empresa de Li recibirá ingresos en efectivo de más de US$19.000 millones si la operación se lleva a cabo, lo que equivale aproximadamente a su valor de mercado antes de que se anunciara el acuerdo.

“Ante un acontecimiento de tal envergadura y un asunto de gran justicia, las empresas implicadas deberían pensárselo dos veces, reflexionar detenidamente sobre la naturaleza y el quid de la cuestión, y meditar cuidadosamente sobre la posición y el lado en el que deberían situarse”, decía el comentario.

CK Hutchison no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el viernes.

Aunque es poco probable que el acuerdo, que solo afecta a activos en el extranjero, necesite el visto bueno de Pekín, la desaprobación por parte de las autoridades chinas subraya el difícil situación para las empresas atrapadas en medio de la creciente rivalidad entre China y EE.UU.

CK Hutchison y su empresa hermana CK Asset Holdings Ltd. están registradas en las Islas Caimán. CK Hutchison obtiene casi el 90% de sus ingresos fuera de China continental y Hong Kong.

La semana pasada, CK Hutchison acordó vender una participación mayoritaria en los puertos panameños. La posible compra por parte de BlackRock Inc. sería una de las mayores adquisiciones del año, y supuso una victoria para Trump, que había expresado su preocupación por el control de los puertos clave cercanos al canal de Panamá.

“Se trata de un acuerdo masivo y complejo, que puede tardar la mayor parte de 2025 en completarse; por lo tanto, se producirán giros en el precio de la acción a medida que se aborden los detalles específicos del acuerdo y las diversas aprobaciones regulatorias”, dijo David Blennerhassett, analista de Quiddity Advisors.

Trump había dicho, sin presentar pruebas, que China se había apoderado del canal de Panamá y que EE.UU. estaba pagando demasiado por el paso de los barcos. Había exigido antes que se rebajaran las tasas que se cobran a los buques navales y mercantes estadounidenses, o de lo contrario Panamá debería devolver el canal a EE.UU.

--Con la colaboración de Sangmi Cha.

